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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 16 июня
По состоянию на 16 июня в Украине лабораторно подтверждены 32 476 случаев COVID-19. За сутки - 666 новых случаев. 11 человек умерли от болезни. Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"За минувшие сутки заболели 666 человек, из них 52 ребенка, а также 63 медработника. Были госпитализированы 172 человека. Зафиксированы 11 летальных случаев. Выздоровели 275 пациентов. Всего за все время пандемии заболели 32 476 человек, из них 2 402 ребенки и 5 600 медработников. Всего выздоровели 14 528 человек, а летальных случаев 912. За минувшие сутки проведены 16 476 тестов, из них 9 376 исследований методом ПЦР и 7 097 исследований методом ИФА", - рассказал министр.
"За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована во Львовской области (139), Ривненской области (104) и Волынской области (61).
По данным СНБО, на данный момент коронавирусной болезнью в Украине болеют 17 036 человек, что на 380 пациентов больше, чем сутками ранее.
В Херсонской и Николаевской областях новых случаев COVID-19 не выявили.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена в таких регионах:
Винницкая обл. - 1455 (890 выздоровели)
Волынская обл. - 1499 (460 выздоровели)
Днепропетровская обл. - 1004 (724 выздоровели)
Донецкая обл. - 338 (128 выздоровели)
Житомирская обл. - 1101 (559 выздоровели)
Закарпатская обл. - 1726 (706 выздоровели)
Запорожская обл. - 531 (336 выздоровели)
Ивано-Франковская обл. - 1809 (1037 выздоровели)
м. Киев - 3985 (1164 выздоровели)
Киевская обл. - 2049 (829 выздоровели)
Кировоградская обл. - 590 (487 выздоровели)
Луганская обл. - 60 (47 выздоровели)
Львовская обл. - 3072 (639 выздоровели)
Николаевская обл. - 321 (216 выздоровели)
Одесская обл. - 1133 (426 выздоровели)
Полтавская обл. - 279 (258 выздоровели)
Ровенская обл. - 2473 (1379 выздоровели)
Сумская обл. - 228 (168 выздоровели)
Тернопольская обл. - 1483 (1024 выздоровели)
Харьковская обл. - 1595 (752 выздоровели)
Херсонская обл. - 183 (174 выздоровели)
Хмельницкая обл. - 560 (422 выздоровели)
Черкасская обл. - 562 (357 выздоровели)
Черновицкая обл. - 4013 (1265 выздоровели)
Черниговская обл. - 427 (81 выздоровели).
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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