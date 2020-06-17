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Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 31 июля
В Украине будет продлен адаптивный карантин из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Карантин продлится до конца июля. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства в среду, 17 июня, сообщает Корреспондент.net.
"Учитывая рост числа коронабольных, мы продолжим действие адаптивного карантина до 31 июля этого года. Также сегодня мы рассмотрим предложенный Министерством здравоохранения обновленный подход к адаптивному карантину, который предусматривает возможность усиления карантина в отдельных регионах, если этого потребует ситуация", – сказал глава правительства.
Премьер добавил, что за последнюю неделю коронавирусом заболело рекордное число украинцев с начала пандемии – 4853 человека. По словам премьера, власти понимают, что население страны устало от карантина, но угроза никуда не делась.
По словам Шмыгаля, в правительстве не видят лучшего способа борьбы с пандемией, как продлить действие ограничительных мер.
Теги: Кабинет министров, карантин, COVID-19
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