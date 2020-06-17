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В Украине "рекордное" количество новых и летальных случаев COVID-19 за сутки
По состоянию на 17 июня в Украине лабораторно подтверждены 33 234 случая COVID-19. За сутки - 758 новых случаев. 31 человек умер от болезни. Это самый высокий показатель летальных случаев за сутки в Украине с начала пандемии. Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные СНБО.
В Украине зафиксировали 758 новых больных коронавирусной болезнью COVID-19 за прошедшие сутки. Это рекордный для страны показатель суточной заболеваемости за все время эпидемии. До этого самым высоким показателем был 753 заболевших 13 июня, перед этим 689 заболевших 11 июня и 588 заболевших 4 июня, а перед этим 578 заболевших 23 апреля. Днем ранее сообщалось о 666 новых случаях заболевания COVID-19.
За сутки умер 31 пациент (стуками ранее - 11), всего - 943. Это самый высокий показатель летальных случаев за сутки в Украине с начала пандемии, до этого антирекорд был 23 летальных случая за сутки 10 июня. Больше всего за сутки летальных случаев зарегистрировали во Львоской (9), Закарпатской (4) и Ривненской (3) областях.
За последние сутки выздоровели 415 человека (сутками ранее - 275), всего - 14 943.
Всего в Украине сейчас болеют 17 348 человек, что на 312 больше, чем днем ранее.
Больше всего новых случаев выявили во Львовской (155), Закарпатской (82), Черновицкой (69), Харьковской (57) и Волынской (55) областях.
В Херсонской и Донецкой областях новых случаев COVID-19 не выявили.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена в таких регионах:
Винницкая обл. - 1500 (915 выздоровели)
Волынская обл. - 1554 (490 выздоровели)
Днепропетровская обл. - 1012 (726 выздоровели)
Донецкая обл. - 338 (130 выздоровели)
Житомирская обл. - 1147 (574 выздоровели)
Закарпатская обл. - 1808 (745 выздоровели)
Запорожская обл. - 538 (366 выздоровели)
Ивано-Франковская обл. - 1849 (1044 выздоровели)
м. Киев - 4026 (1230 выздоровели)
Киевская обл. - 2078 (867 выздоровели)
Кировоградская обл. - 592 (493 выздоровели)
Луганская обл. - 66 (42 выздоровели)
Львовская обл. - 3227 (644 выздоровели)
Николаевская обл. - 323 (217 выздоровели)
Одесская обл. - 1158 (426 выздоровели)
Полтавская обл. - 281 (259 выздоровели)
Ровенская обл. - 2499 (1379 выздоровели)
Сумская обл. - 230 (169 выздоровели)
Тернопольская обл. - 1510 (1033 выздоровели)
Харьковская обл. - 1652 (774 выздоровели)
Херсонская обл. - 183 (174 выздоровели)
Хмельницкая обл. - 577 (435 выздоровели)
Черкасская обл. - 564 (369 выздоровели)
Черновицкая обл. - 4082 (1328 выздоровели)
Черниговская обл. - 440 (107 выздоровели).
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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