В Госпогранслужбе Украины ответили на актуальные вопросы пересечения границы (ВИДЕО)

18.06.2020 15:00

Сегодня Госпогранслужба Украины провела онлайн-трансляцию, посвященную актуальным вопросам пересечения границы, линии разграничения на Донбассе и админграницы с Крымом.

Представитель ГПСУ, генерал-майор Юрий Лысюк затронул следующие темы:

- ослабление карантина на границе;

- как, кто и где может пересечь границу, линию разграничения и админграницу с временно оккупированным Крымом;

- какие документы для этого нужны;

- какие ограничения введены сопредельными странами;

- каковы особенности для зарубежных поездок участников ВНО и тому подобное.

Также Юрий Лысюк ответил на вопросы, которые поступили во время онлайн-трансляции.