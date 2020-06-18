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В Украине растет количество новых случаев COVID-19 за сутки
По состоянию на 18 июня в Украине зафиксировали 829 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 за прошедшие сутки. Это рекордный для страны показатель суточной заболеваемости за все время эпидемии. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные СНБО.
До этого самым высоким показателем был вчера, 17 июня, 758 случаев, до этого 13 июня 753 заболевших, перед этим 689 заболевших 11 июня и 588 заболевших 4 июня, а перед этим 578 заболевших 23 апреля. Всего в Украине выявили 34 063 случая коронавирусной инфекции.
За сутки умерли 23 пациента (сутками ранее - 31), всего - 966. Больше всего за минувшие сутки летальных случаев зарегистрировали в Закарпатской (5), Черновицкой (4), Киевской (4) и Харьковской (4) областях.
За последние сутки выздоровели 504 человека (сутками ранее - 415), всего - 15 447.
Всего в Украине сейчас болеют 17 650 человек, что на 302 больше, чем днем ранее.
Больше всего новых случаев выявили во Львовской (171), Закарпатской (74), Ривненской (73), Винницкой (63), областях и Киеве (58).
В Николаевской области новых случаев COVID-19 не выявили.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена в таких регионах:
Винницкая обл. - 1563 (954 выздоровели)
Волынская обл. - 1610 (526 выздоровели)
Днепропетровская обл. - 1021 (739 выздоровели)
Донецкая обл. - 349 (140 выздоровели)
Житомирская обл. - 1154 (583 выздоровели)
Закарпатская обл. - 1882 (772 выздоровели)
Запорожская обл. - 541 (375 выздоровели)
Ивано-Франковская обл. - 1893 (1059 выздоровели)
м. Киев - 4084 (1286 выздоровели)
Киевская обл. - 2119 (941 выздоровели)
Кировоградская обл. - 604 (497 выздоровели)
Луганская обл. - 68 (42 выздоровели)
Львовская обл. - 3398 (661 выздоровели)
Николаевская обл. - 323 (219 выздоровели)
Одесская обл. - 1188 (481 выздоровели)
Полтавская обл. - 287 (260 выздоровели)
Ровенская обл. - 2572 (1379 выздоровели)
Сумская обл. - 236 (169 выздоровели)
Тернопольская обл. - 1542 (1036 выздоровели)
Харьковская обл. - 1707 (786 выздоровели)
Херсонская обл. - 184 (174 выздоровели)
Хмельницкая обл. - 587 (460 выздоровели)
Черкасская обл. - 568 (374 выздоровели)
Черновицкая обл. - 4135 (1415 выздоровели)
Черниговская обл. - 448 (112 выздоровели).
В Украине растет количество новых случаев COVID-19 за сутки
По состоянию на 18 июня в Украине зафиксировали 829 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 за прошедшие сутки. Это рекордный для страны показатель суточной заболеваемости за все время эпидемии. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные СНБО.
До этого самым высоким показателем был вчера, 17 июня, 758 случаев, до этого 13 июня 753 заболевших, перед этим 689 заболевших 11 июня и 588 заболевших 4 июня, а перед этим 578 заболевших 23 апреля. Всего в Украине выявили 34 063 случая коронавирусной инфекции.
За сутки умерли 23 пациента (сутками ранее - 31), всего - 966. Больше всего за минувшие сутки летальных случаев зарегистрировали в Закарпатской (5), Черновицкой (4), Киевской (4) и Харьковской (4) областях.
За последние сутки выздоровели 504 человека (сутками ранее - 415), всего - 15 447.
Всего в Украине сейчас болеют 17 650 человек, что на 302 больше, чем днем ранее.
Больше всего новых случаев выявили во Львовской (171), Закарпатской (74), Ривненской (73), Винницкой (63), областях и Киеве (58).
В Николаевской области новых случаев COVID-19 не выявили.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена в таких регионах:
Винницкая обл. - 1563 (954 выздоровели)
Волынская обл. - 1610 (526 выздоровели)
Днепропетровская обл. - 1021 (739 выздоровели)
Донецкая обл. - 349 (140 выздоровели)
Житомирская обл. - 1154 (583 выздоровели)
Закарпатская обл. - 1882 (772 выздоровели)
Запорожская обл. - 541 (375 выздоровели)
Ивано-Франковская обл. - 1893 (1059 выздоровели)
м. Киев - 4084 (1286 выздоровели)
Киевская обл. - 2119 (941 выздоровели)
Кировоградская обл. - 604 (497 выздоровели)
Луганская обл. - 68 (42 выздоровели)
Львовская обл. - 3398 (661 выздоровели)
Николаевская обл. - 323 (219 выздоровели)
Одесская обл. - 1188 (481 выздоровели)
Полтавская обл. - 287 (260 выздоровели)
Ровенская обл. - 2572 (1379 выздоровели)
Сумская обл. - 236 (169 выздоровели)
Тернопольская обл. - 1542 (1036 выздоровели)
Харьковская обл. - 1707 (786 выздоровели)
Херсонская обл. - 184 (174 выздоровели)
Хмельницкая обл. - 587 (460 выздоровели)
Черкасская обл. - 568 (374 выздоровели)
Черновицкая обл. - 4135 (1415 выздоровели)
Черниговская обл. - 448 (112 выздоровели).
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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