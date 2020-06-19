В Киеве презентовали "партию мэров" (ВИДЕО)

19.06.2020 17:00

19 июня, в Киеве презентовали новую партию "Пропозиція". Политическая партия создана при участии мэров крупных городов Украины, сообщает РБК-УКРАИНА.

Презентацию партии транслировали в группе партии в Facebook.

В частности, презентация новой партии прошла при участии мэра Днепра Бориса Филатова, мэра Николаева Александра Сенкевича, мэра Черновцов Алексея Каспрука, мэра Житомира Сергея Сухомлина, мэра Кропивницкого Андрея Райковича и мэра Каховки Андрея Дяченко.

В заявленных целях партии - построение эффективной системы местного самоуправления. На презентации Филатов подчеркнул, что новая партия не является политическим проектом под местные выборы в Украине.