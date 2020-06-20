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Кабмин опубликовал новые правила адаптивного карантина
Кабмин опубликовал постановление № 500 о продлении действия адаптивного карантина до 31 июля, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Согласно документу, на этот период запрещается:
- нахождение в общественных зданиях и транспорте без масок;
- пребывание на улице без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство или специальный статус;
- самовольное оставление места самоизоляции, обсервации;
- посещение учебных заведений в группах более 10 человек, кроме участия в государственной итоговой аттестации.
- проведение массовых мероприятий с участием более одного человека на 5 кв м площади. Физическая дистанция между участниками - не менее 1,5 м;
- деятельность детских учреждений оздоровления и отдыха;
- осуществление регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок в количестве более чем количество мест для сидения;
- поставщикам электроэнергии, операторам систем распределения запрещается отключать электроэнергию предприятиям централизованного водоснабжения и водоотведения;
- поставщикам природного газа запрещается прекращать поставки природного газа производителям тепловой и электрической энергии;
- посещение учреждений социальной защиты, в которых временно или постоянно находятся граждане пожилого возраста, лица с устойчивыми психическими нарушениями;
- посещение пунктов временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, незаконно находящихся в Украине;
- учреждениям здравоохранения запрещается проведение плановых мероприятий по госпитализации, кроме оказания помощи беременным, роженицам, новорожденным, пациентам с онкозаболеваниями, оказания паллиативной медпомощи в стационарных условиях, проведения неотложных и срочных мер, если в результате их переноса существует значительный риск для жизни или здоровья. Также проведение плановых операций разрешено в регионах, где заполненность коек - менее 50%.
- запрещается пересечение госграницы иностранцами и лицами без гражданства без наличия полиса страхование расходов, связанных с лечением COVID-19.
Также Кабмин рекомендует применение там, где это возможно, гибкого режима рабочего времени, который предусматривает разное время начала и окончания работы для разных категорий работников, а также дистанционную работу.
Правительство рекомендует установить начало работы с 10:00 или более позднего времени субъектам хозяйствования, которые осуществляют свою деятельность в таких видах экономической деятельности:
- оптовая и розничная торговля;
- ремонт автотранспортных средств и мотоциклов;
- почтовая и курьерская деятельность;
- временное размещение и организация питания;
- страховая деятельность;
- образование;
- оказание социальной помощи;
- искусство, спорт, развлечения и отдых.
Теги: Кабинет министров, правила, карантин, постановление
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