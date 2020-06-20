Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 июня

20.06.2020 12:00

В Украине за минувшие сутки число новых выявленных случаев коронавируса COVID-19 снизилось после рекордного роста и составило 841. Об этом свидетельствуют данные Центра общественного здоровья Минздрава в субботу, 20 июня, сообщает Корреспондент.net.

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло до 35 825. За минувшие сутки от коронавирусной инфекции умерли 9 человек (вчера – 19), общее число летальных исходов возросло до 994.

Выздоровели 373 пациента за минувшие сутки (вчера – 586), всего с начала эпидемии – 16 406.

Заболеваемость COVID-19 в регионах Украины:

Винницкая область - 1627 случаев;

Волынская область - 1743;

Днепропетровская область - 1036;

Донецкая область - 355;

Житомирская область - 1229;

Закарпатская область - 2069;

Запорожская область - 551;

Ивано-Франковская область - 1981;

Кировоградская область - 612;

Киев - 4252;

Киевская область - 2174;

Львовская область - 3679;

Луганская область - 72;

Николаевская область - 349;

Одесская область - 1232;

Полтавская область - 290;

Ровенская область - 2776;

Сумская область - 252;

Тернопольская область - 1643;

Харьковская область - 1779;

Херсонская область - 185;

Хмельницкая область - 612;

Черновицкая область - 4268;

Черкасская область - 592;

Черниговская область - 467.