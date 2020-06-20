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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 июня
В Украине за минувшие сутки число новых выявленных случаев коронавируса COVID-19 снизилось после рекордного роста и составило 841. Об этом свидетельствуют данные Центра общественного здоровья Минздрава в субботу, 20 июня, сообщает Корреспондент.net.
Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло до 35 825. За минувшие сутки от коронавирусной инфекции умерли 9 человек (вчера – 19), общее число летальных исходов возросло до 994.
Выздоровели 373 пациента за минувшие сутки (вчера – 586), всего с начала эпидемии – 16 406.
Заболеваемость COVID-19 в регионах Украины:
Винницкая область - 1627 случаев;
Волынская область - 1743;
Днепропетровская область - 1036;
Донецкая область - 355;
Житомирская область - 1229;
Закарпатская область - 2069;
Запорожская область - 551;
Ивано-Франковская область - 1981;
Кировоградская область - 612;
Киев - 4252;
Киевская область - 2174;
Львовская область - 3679;
Луганская область - 72;
Николаевская область - 349;
Одесская область - 1232;
Полтавская область - 290;
Ровенская область - 2776;
Сумская область - 252;
Тернопольская область - 1643;
Харьковская область - 1779;
Херсонская область - 185;
Хмельницкая область - 612;
Черновицкая область - 4268;
Черкасская область - 592;
Черниговская область - 467.
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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