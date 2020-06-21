Из затонувшего у побережья Одессы танкера вылилось топливо

21.06.2020 17:00

Из затонувшего у одесского побережья танкера «Делфи» вылилось топливо, сообщает Думская.

Как свидетельствуют фото с места происшествия, пятно разлива достигло значительных размеров, и распространилось в сторону пляжа с отдыхающими.

В департаменте городского хозяйства Одесского горсовета заявили, что на место происшествия быстро доставили сорбент и разлив топлива был оперативно локализован. Сейчас ведется работа с отдыхающими – людям объясняют, что купаться в море нельзя. Специалисты сделали замеры качества воды.

Что стало причиной ЧП пока неизвестно.

Напомним, судно потерпело крушение около одесского берега 22 ноября 2019 года. Танкер обещали убрать до начала курортного сезона, но он все еще на месте.