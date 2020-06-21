Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 июня

21.06.2020 11:00

По состоянию на 21 июня в Украине лабораторно подтверждены 36 560 случаев COVID-19. За сутки - 735 новых случаев, что на 106 меньше, чем днем ранее. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные СНБО.

За сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 8 пациентов (сутками ранее - 9), всего - 1 002. Больше всего за минувшие сутки летальных случаев зарегистрировали во Львовской (3) и Ривненской (2) областях.

За последние сутки выздоровели 103 человека (сутками ранее - 373), всего - 16 509.

Всего в Украине сейчас болеют 19 049 человек, что на 624 больше, чем днем ранее.

По регионам коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая обл. - 1627 (991 выздоровел)

Волынская обл. - 1743 (548 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 1036 (776 выздоровели)

Донецкая обл. - 355 (145 выздоровели)

Житомирская обл. - 1229 (633 выздоровели)

Закарпатская обл. - 2069 (842 выздоровели)

Запорожская обл. - 551 (391 выздоровел)

Ивано-Франковская обл. - 1981 (1071 выздоровел)

м. Киев - 4252 (1391 выздоровел)

Киевская обл. - 2174 (1053 выздоровели)

Кировоградская обл. - 612 (508 выздоровели)

Луганская обл. - 72 (53 выздоровели)

Львовская обл. - 3679 (668 выздоровели)

Николаевская обл. - 349 (265 выздоровели)

Одесская обл. - 1232 (551 выздоровели)

Полтавская обл. - 290 (262 выздоровели)

Ровенская обл. - 2776 (1500 выздоровели)

Сумская обл. - 252 (178 выздоровели)

Тернопольская обл. - 1643 (1054 выздоровели)

Харьковская обл. - 1779 (837 выздоровели)

Херсонская обл. - 185 (174 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 612 (477 выздоровели)

Черкасская обл. - 592 (392 выздоровели)

Черновицкая обл. - 4268 (1534 выздоровели)

Черниговская обл. - 467 (112 выздоровели).

Больше всего новых случаев выявили во Львовской (101), Ривненской (96), Закарпатской (80) областях и Киеве (73).

На Луганщине новых случаев COVID-19 не выявили.