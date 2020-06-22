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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 22 июня
По состоянию на 22 июня в Украине лабораторно подтверждены 37 241 случай COVID-19. За сутки - 681 новый случай. 10 человек умерли от болезни. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные СНБО.
В Украине зафиксировали 681 нового больного коронавирусной болезнью COVID-19 за прошедшие сутки (сутками ранее - 735).
За сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 10 пациентов (сутками ранее - 8), всего - 1 012. Больше всего за минувшие сутки летальных случаев зарегистрировали в Закарпатской (3) области.
За последние сутки выздоровели 133 человека (сутками ранее - 103), всего - 16 642.
Всего в Украине сейчас болеют 19 587 человек, что на 538 больше, чем днем ранее.
Больше всего новых случаев выявили во Львовской (200), Ривненской (91), Волынской (70) областях и Киеве (43).
В Днепропетровской, Хмельницкой, Черкасской. Донецкой и Луганской областях новых случаев COVID-19 не выявили.
По регионам случаи подтверждены:
Винницкая обл. - 1660 (1014 выздоровели)
Волынская обл. - 1852 (548 выздоровели)
Днепропетровская обл. - 1042 (776 выздоровели)
Донецкая обл. - 362 (145 выздоровели)
Житомирская обл. - 1270 (633 выздоровели)
Закарпатская обл. - 2149 (842 выздоровели)
Запорожская обл. - 555 (391 выздоровели)
Ивано-Франковская обл. - 2056 (1071 выздоровел)
м. Киев - 4368 (1391 выздоровели)
Киевская обл. - 2208 (1100 выздоровели)
Кировоградская обл. - 627 (508 выздоровели)
Луганская обл. - 72 (53 выздоровели)
Львовская обл. - 3980 (674 выздоровели)
Николаевская обл. - 366 (265 выздоровели)
Одесская обл. - 1304 (551 выздоровел)
Полтавская обл. - 293 (262 выздоровели)
Ровенская обл. - 2963 (1526 выздоровели)
Сумская обл. - 258 (182 выздоровели)
Тернопольская обл. - 1728 (1073 выздоровели)
Харьковская обл. - 1811 (872 выздоровели)
Херсонская обл. - 188 (175 выздоровели)
Хмельницкая обл. - 622 (492 выздоровели)
Черкасская обл. - 603 (393 выздоровели)
Черновицкая обл. - 4357 (1574 выздоровели)
Черниговская обл. - 480 (131 выздоровел).
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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