Опубликовано видео взрыва многоэтажки в Киеве (ВИДЕО)

23.06.2020 12:00

Видео момента взрыва дома на Позняках в Киеве, который произошел накануне, опубликовано в сети 22 июня, сообщает LB.ua.

В ролике длинной в полминуты видно, как взрывается квартира, затем распространяется взрывная волна.

Напомним, в воскресенье, 21 июня в 10-этажном жилом доме на ул. Соломии Крушельницкой 1/5 на Позняках произошел взрыв. В результате погибли три человека, судьба еще двоих неизвестна. Под завалами могут находиться еще двое мужчин 1967 и 1976 годов рождения.