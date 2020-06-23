Последние новости раздела
- Опубликовано видео взрыва многоэтажки в Киеве (ВИДЕО)12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 июня10:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 22 июня11:00
- Из затонувшего у побережья Одессы танкера вылилось топливо17:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 июня11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 июня12:00
- Кабмин опубликовал новые правила адаптивного карантина09:00
- В Киеве презентовали "партию мэров" (ВИДЕО)17:00
- В Украине - очередной "рекорд" по коронавирусу10:00
- В Госпогранслужбе Украины ответили на актуальные вопросы пересечения границы (ВИДЕО)15:00
Опубликовано видео взрыва многоэтажки в Киеве (ВИДЕО)
23.06.2020 12:00
Видео момента взрыва дома на Позняках в Киеве, который произошел накануне, опубликовано в сети 22 июня, сообщает LB.ua.
В ролике длинной в полминуты видно, как взрывается квартира, затем распространяется взрывная волна.
Напомним, в воскресенье, 21 июня в 10-этажном жилом доме на ул. Соломии Крушельницкой 1/5 на Позняках произошел взрыв. В результате погибли три человека, судьба еще двоих неизвестна. Под завалами могут находиться еще двое мужчин 1967 и 1976 годов рождения.
Теги: Киев, видео, взрыв, многоэтажка
Читайте также:
- Беглый Азаров остался недоволен мощностью ночного взрыва в Киеве
- Взрыв в центре Киева: стало известно, чем на самом деле занималась выжившая женщина
- Ночью в центре Киева прогремел взрыв
- В Киеве, чтобы избежать подтопления, произведут взрывы
- 18-летняя украинка Вероника устроила соблазнительную акцию на холоде (ВИДЕО)
- Подозреваемых в организации теракта на День Независимости отпустили
- В ОРДО рассказали о порядке обсервации въезжающих в «республику»14:00
- "МИД ЛНР" показало бланк заявления для въезда в ОРЛО через КПВВ "Станица Луганская"13:00
- В "ДНР" установили дополнительные блокпосты для "фильтрации" потока выезжающих11:00
- График работы мобильных пунктов Ощадбанка на Донбассе с 22 по 26 июня09:00
- В "ДНР" назвали условия въезда в ОРДО через КПВВ "Еленовка"16:00
- Зеленский выступил за бесплатное обучение жителей ОРДЛО в украинских ВУЗах15:00
- ГПСУ сообщила о ситуации в КПВВ «Новотроицкое»14:00
- В Луганске прошла генеральная репетиция парада Победы13:00
- Ситуация в КПВВ "Еленовка" на Донбассе 22 июня10:00
- Боевики "ДНР" установили на КПВВ "Еленовка" стелу "Россия" (ВИДЕО)08:00
- Какой утюг подойдет для семьи с ребенком18:00
- Грузинский тележурналист Габуния снова оскорбил Путина (ВИДЕО)17:00
- Культура важна. Главное в законе о поддержке креативных индустрий16:00
- Украина как партнер расширенных возможностей НАТО15:00
- В ОРДО рассказали о порядке обсервации въезжающих в «республику»14:00
- "МИД ЛНР" показало бланк заявления для въезда в ОРЛО через КПВВ "Станица Луганская"13:00
- Опубликовано видео взрыва многоэтажки в Киеве (ВИДЕО)12:00
- В "ДНР" установили дополнительные блокпосты для "фильтрации" потока выезжающих11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 июня10:00
- График работы мобильных пунктов Ощадбанка на Донбассе с 22 по 26 июня09:00
- Какой утюг подойдет для семьи с ребенком18:00
- Культура важна. Главное в законе о поддержке креативных индустрий16:00
- Украина как партнер расширенных возможностей НАТО15:00
- Как управлять телевизором со смартфона?13:30
- Поддержка МВФ: зачем и на что пойдут деньги?15:00
- Зачем Украине закон о «ворах в законе»?14:00
- Минус налоги. Какие ФЛП не будут платить ЕСВ?17:00
- Всеукраинская школа онлайн: итоги17:00
- Вихід з карантину на КПВВ: врахувати всі ризики15:00
- Автофиксация нарушений ПДД. Первые результаты и антирекорды18:00
- В "ДНР" назвали условия въезда в ОРДО через КПВВ "Еленовка"
- Ситуация в КПВВ "Еленовка" на Донбассе 22 июня
- В "ДНР" установили дополнительные блокпосты для "фильтрации" потока выезжающих
- ГПСУ сообщила о ситуации в КПВВ «Новотроицкое»
- В ОРДО рассказали о порядке обсервации въезжающих в «республику»
- Боевики "ДНР" установили на КПВВ "Еленовка" стелу "Россия" (ВИДЕО)
- "МИД ЛНР" показало бланк заявления для въезда в ОРЛО через КПВВ "Станица Луганская"
- Гороскоп на неделю с 22 по 28 июня
- График работы мобильных пунктов Ощадбанка на Донбассе с 22 по 26 июня
- Зеленский выступил за бесплатное обучение жителей ОРДЛО в украинских ВУЗах