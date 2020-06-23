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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 июня
По состоянию на 23 июня в Украине лабораторно подтверждены 38 074 случая COVID-19. За сутки - 833 новых случая. 23 человека умерли от болезни. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные СНБО.
В Украине зафиксировали 833 новых больных коронавирусной болезнью COVID-19 за прошедшие сутки (сутками ранее - 681).
За сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 23 пациента (сутками ранее - 10), всего - 1 035. Больше всего за минувшие сутки летальных случаев зарегистрировали в Черновицкой (5), Закарпатской (4), Львовской (3) областях и Киеве (3).
За последние сутки выздоровели 314 человек (сутками ранее - 133), всего - 16 956.
Всего в Украине сейчас болеют 20 083 человека, что на 496 больше, чем днем ранее.
Больше всего новых случаев выявили во Львовской (240), Закарпатской (103), Ривненской (75), Черновицкой (62) областях и Киеве (61).
В Хмельницкой, Запорожской, Николаевской и Херсонской областях новых случаев COVID-19 не выявили.
Статистика заболеваемости по областям:
Винницкая область - 1690
Волынская область - 1894
Днепропетровская область - 1049
Донецкая область - 368
Житомирская область - 1295
Закарпатская область - 2291
Запорожская область - 555
Ивано-Франковская область - 2091
Кировоградская область - 631
Киев - 4429
Киевская область - 2285
Львовская область - 4220
Луганская область - 73
Николаевская область - 366
Одесская область - 1333
Полтавская область - 296
Ровенская область - 3038
Сумская область - 263
Тернопольская область - 1744
Харьковская область - 1844
Херсонская область - 188
Хмельницкая область - 622
Черновицкая область - 4419
Черкасская область - 605
Черниговская область - 485.
Теги: статистика, УкрАвто, COVID-19
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