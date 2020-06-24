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В трех областях Украины могут вернуть жесткий карантин

24.06.2020 08:00
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В трех областях Украины могут вернуть жесткий карантин

Минздрав рассматривает возможность ужесточения карантина в трех областях из-за роста заболеваемости коронавирусом. Об этом во вторник, 23 июня, сообщил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге, передает Корреспондент.net.
По его словам, относительно возможности введения более жестких ограничений наиболее критическая ситуация в западных регионах.
"В частности, в Закарпатской, Львовской, Волынской областях - там, где есть значительный рост количества случаев коронавирусной болезни", - сказал Ляшко.



Теги: карантин, область, COVID-19
 
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