Укрпочта предупредила о задержках с доставкой писем и пенсий на западе Украины

25.06.2020 09:00

В связи с наводнением в западных областях Украины в ближайшие дни возможны задержки с доставкой Укрпочтой посылок, писем и пенсий. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Фейсбуке гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский.

"Мы делаем все, чтобы вовремя доставить письма, посылки и конечно пенсии, при этом не ставя под угрозу жизни наших сотрудников", - подчеркнул он.

По словам Смелянского, возможны задержки с доставкой в отдельные районы Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой и, если уровень воды повысится, Львовской области.