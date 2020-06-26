Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Украине впервые более тысячи новых больных COVID-19 за сутки

26.06.2020 10:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Украине впервые более тысячи новых больных COVID-19 за сутки

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 1 109 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствует система мониторинга распространения коронавируса аппарата СНБО Украины, сообщает Корреспондент.net.
Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло до 41 117. За сутки от коронавирусной инфекции умерли 19 человек (вчера было 16). Общее число летальных исходов возросло до 1 086.
За сутки выздоровел 541 пациент (вчера было 349), всего с начала эпидемии – 18 299.
Количество случаев заражения COVID-19 в регионах Украины:
Винницкая область - 1788
Волынская область - 2096
Днепропетровская область - 1081
Донецкая область - 412
Житомирская область - 1366
Закарпатская область - 2547
Запорожская область - 561
Ивано-Франковская область - 2217
Кировоградская область - 640
Киев - 4726
Киевская область - 2419
Львовская область - 4836
Луганская область - 76
Николаевская область - 384
Одесская область - 1529
Полтавская область - 304
Ровенская область - 3364
Сумская область - 284
Тернопольская область - 1857
Харьковская область - 1993
Херсонская область - 190
Хмельницкая область - 724
Черновицкая область - 4582
Черкасская область - 627
Черниговская область - 514.



Теги: Украина, статистика, COVID-19
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх