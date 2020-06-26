В Украине впервые более тысячи новых больных COVID-19 за сутки

26.06.2020 10:00

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 1 109 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствует система мониторинга распространения коронавируса аппарата СНБО Украины, сообщает Корреспондент.net.

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло до 41 117. За сутки от коронавирусной инфекции умерли 19 человек (вчера было 16). Общее число летальных исходов возросло до 1 086.

За сутки выздоровел 541 пациент (вчера было 349), всего с начала эпидемии – 18 299.

Количество случаев заражения COVID-19 в регионах Украины:

Винницкая область - 1788

Волынская область - 2096

Днепропетровская область - 1081

Донецкая область - 412

Житомирская область - 1366

Закарпатская область - 2547

Запорожская область - 561

Ивано-Франковская область - 2217

Кировоградская область - 640

Киев - 4726

Киевская область - 2419

Львовская область - 4836

Луганская область - 76

Николаевская область - 384

Одесская область - 1529

Полтавская область - 304

Ровенская область - 3364

Сумская область - 284

Тернопольская область - 1857

Харьковская область - 1993

Херсонская область - 190

Хмельницкая область - 724

Черновицкая область - 4582

Черкасская область - 627

Черниговская область - 514.