Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 июня

27.06.2020 11:00

По состоянию на утро 27 июня в Украине лабораторно подтверждены 42 065 случаев инфицирования COVID-19. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные СНБО.

Количество инфицированных за минувшие сутки возросло на 948 человек, в то же время зафиксировано 402 случая выздоровления.

За сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 24 пациента, всего - 1 110.

Общее число выздоровевших - 18 701.

Всего в Украине сейчас болеют 22 254 человека, что на 522 больше, чем днем ранее.

Больше всего новых случаев выявили во Львовской (168), Ривненской (111) и Закарпатской (93) областях, а также в Киеве (140).

Статистика по регионам:

Винницкая обл. - 1811 (1158 выздоровели)

Волынская обл. - 2161 (691 выздоровел)

Днепропетровская обл. - 1087 (913 выздоровели)

Донецкая обл. - 415 (163 выздоровели)

Житомирская обл. - 1371 (741 выздоровел)

Закарпатская обл. - 2640 (926 выздоровели)

Запорожская обл. - 565 (417 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. - 2253 (1096 выздоровел)

м. Киев - 4866 (1490 выздоровели)

Киевская обл. - 2469 (1279 выздоровели)

Кировоградская обл. - 642 (529 выздоровели)

Луганская обл. - 76 (58 выздоровели)

Львовская обл. - 5004 (737 выздоровели)

Николаевская обл. - 392 (281 выздоровел)

Одесская обл. - 1567 (725 выздоровели)

Полтавская обл. - 309 (268 выздоровели)

Ровенская обл. - 3475 (1705 выздоровели)

Сумская обл. - 287 (209 выздоровели)

Тернопольская обл. - 1876 (1124 выздоровели)

Харьковская обл. - 2046 (1030 выздоровели)

Херсонская обл. - 191 (176 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 777 (536 выздоровели)

Черкасская обл. - 635 (451 выздоровел)

Черновицкая обл. - 4631 (1853 выздоровели)

Черниговская обл. - 519 (145 выздоровели).