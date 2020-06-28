Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 28 июня

28.06.2020 11:00

По состоянию на 28 июня в Украине лабораторно подтверждены 42 982 случая COVID-19. За сутки - 917 новых случаев. 19 человек умерли от болезни. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные СНБО.

В Украине количество инфицированных COVID-19 за минувшие сутки возросло на 917 человек.

Кроме того, зафиксировано 19 летальных случаев.

В то же время 233 человека побороли коронавирусную болезнь.

За все время пандемии COVID-19 инфицировали 42 982 человека, 18 934 человека выздоровели, а 1 129 пациент с коронавирусом умер.

Больше всего новых случаев выявили во Львовской (173), Ривненской (93) и Закарпатской (86) областях, а также в Киеве (69).

В Днепропетровской и Херсонской областях новых заболевших нет.

Статистика заболеваемости по регионам:

Винницкая обл. - 1833 (1179 выздоровели)

Волынская обл. - 2228 (693 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 1087 (913 выздоровели)

Донецкая обл. - 419 (163 выздоровели)

Житомирская обл. - 1396 (746 выздоровели)

Закарпатская обл. - 2626 (943 выздоровели)

Запорожская обл. - 568 (417 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. - 2300 (1096 выздоровел)

м. Киев - 4935 (1547 выздоровели)

Киевская обл. - 2506 (1288 выздоровели)

Кировоградская обл. - 646 (531 выздоровел)

Луганская обл. - 80 (58 выздоровели)

Львовская обл. - 5177 (741 выздоровел)

Николаевская обл. - 436 (281 выздоровел)

Одесская обл. - 1601 (725 выздоровели)

Полтавская обл. - 310 (268 выздоровели)

Ровенская обл. - 3568 (1738 выздоровели)

Сумская обл. - 295 (219 выздоровели)

Тернопольская обл. - 1893 (1131 выздоровел)

Харьковская обл. - 2082 (1065 выздоровели)

Херсонская обл. - 191 (176 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 791 (541 выздоровел)

Черкасская обл. - 642 (454 выздоровели)

Черновицкая обл. - 4686 (1876 выздоровели)

Черниговская обл. - 526 (145 выздоровели).