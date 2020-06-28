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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 28 июня

28.06.2020 11:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 28 июня

По состоянию на 28 июня в Украине лабораторно подтверждены 42 982 случая COVID-19. За сутки - 917 новых случаев. 19 человек умерли от болезни. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные СНБО.
В Украине количество инфицированных COVID-19 за минувшие сутки возросло на 917 человек.
Кроме того, зафиксировано 19 летальных случаев.
В то же время 233 человека побороли коронавирусную болезнь.
За все время пандемии COVID-19 инфицировали 42 982 человека, 18 934 человека выздоровели, а 1 129 пациент с коронавирусом умер.
Больше всего новых случаев выявили во Львовской (173), Ривненской (93) и Закарпатской (86) областях, а также в Киеве (69).
В Днепропетровской и Херсонской областях новых заболевших нет.
Статистика заболеваемости по регионам:
Винницкая обл. - 1833 (1179 выздоровели)
Волынская обл. - 2228 (693 выздоровели)
Днепропетровская обл. - 1087 (913 выздоровели)
Донецкая обл. - 419 (163 выздоровели)
Житомирская обл. - 1396 (746 выздоровели)
Закарпатская обл. - 2626 (943 выздоровели)
Запорожская обл. - 568 (417 выздоровели)
Ивано-Франковская обл. - 2300 (1096 выздоровел)
м. Киев - 4935 (1547 выздоровели)
Киевская обл. - 2506 (1288 выздоровели)
Кировоградская обл. - 646 (531 выздоровел)
Луганская обл. - 80 (58 выздоровели)
Львовская обл. - 5177 (741 выздоровел)
Николаевская обл. - 436 (281 выздоровел)
Одесская обл. - 1601 (725 выздоровели)
Полтавская обл. - 310 (268 выздоровели)
Ровенская обл. - 3568 (1738 выздоровели)
Сумская обл. - 295 (219 выздоровели)
Тернопольская обл. - 1893 (1131 выздоровел)
Харьковская обл. - 2082 (1065 выздоровели)
Херсонская обл. - 191 (176 выздоровели)
Хмельницкая обл. - 791 (541 выздоровел)
Черкасская обл. - 642 (454 выздоровели)
Черновицкая обл. - 4686 (1876 выздоровели)
Черниговская обл. - 526 (145 выздоровели).



Теги: Украина, статистика, COVID-19
 
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