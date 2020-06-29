Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 29 июня

29.06.2020 11:00

В Украине за прошедшие сутки обнаружили 646 случаев заражения коронавирусом COVID-19. При этом 18 больных умерли и 93 – выздоровели. Такие данные обнародовал Минздрав утром в понедельник, 29 июня, сообщает Корреспондент.net.

Отметим, что до этого два дня подряд регистрировалось более 900 новых случаев заражения. А еще ранее COVID-19 подтвердили у рекордных 1109 человек.

Больше всего новых случаев выявили во Львовской области (115). Еще 84 случая обнаружили на Волыни, 70 – в Ровенской области. В Киеве в воскресенье зафиксировали 45 новых случаев коронавируса.

Общее число инфицированных достигло 43 628 человек. За сутки выздоровели 93 украинца – 19 027 с начала пандемии.

Количество случаев заражения COVID-19 в регионах Украины:

Винницкая область - 1846 (+13)

Волынская область - 2312 (+84)

Днепропетровская область - 1087 (0)

Донецкая область - 481 (+2)

Житомирская область - 1404 (8)

Закарпатская область - 2792 (+66)

Запорожская область - 570 (+2)

Ивано-Франковская область - 2350 (50)

Кировоградская область - 646 (+4)

Киев - 4980 (45)

Киевская область - 2546 (+40)

Львовская область - 5292 (+115)

Луганская область - 80 (4)

Николаевская область - 442 (+6)

Одесская область - 1632 (31)

Полтавская область - 312 (+2)

Ровенская область - 3638 (+70)

Сумская область - 296 (+1)

Тернопольская область - 1913 (+20)

Харьковская область - 2098 (+16)

Херсонская область - 191 (0)

Хмельницкая область - 798 (7)

Черновицкая область - 4745 (+59)

Черкасская область - 642 (7)

Черниговская область - 535 (+9).