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Власти Одессы "забраковали" пять городских пляжей
29.06.2020 13:00
В черте Одессы на пяти пляжах морская вода не соответствует санитарно-микробиологическим показателям. Так же нарушения выявлены и в Одесской области. Об этом передает пресс-служба Одесского лабораторного центра Минздрава, сообщает СТРАНА.ua.
"В зонах рекреации морского водопользования на пляжах Одессы и на пляжах Одесской области (Овидиопольский, Лиманский, Белгород-Днестровский, Килийский, Татарбунарский районы) на соответствие санитарно-микробиологическим показателям были исследованы 93 пробы морской воды, из них не соответствовали нормативным требованиям - 13 проб (одесские пляжи 13 ст. Б. Фонтана, 16 ст. Б. Фонтана, 10 ст. Б. Фонтана, "Аркадия", "Дельфин")", - говорится в сообщении.
Теги: Одесса, пляж, проверка, норма
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