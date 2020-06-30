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Шмыгаль назвал условие для возврата к жесткому карантину

30.06.2020 13:00
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Шмыгаль назвал условие для возврата к жесткому карантину

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что при условии достижения показателя активных больных в 60 человек на 100 тысяч населения карантин в Украине будет усилен. Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Денис Шмыгаль заявил в интервью BBC News Україна.
"Наша задача сегодня - при сохранении жизней не потерять экономику Украины. Мы тщательно контролируем параметр количества активных больных на 100 тыс. населения. Сегодня он составляет 50 человек на 100 тыс.. Мы сделали для себя лимит в 60 больных. Это будет момент, при котором надо будет усиливать карантин уже на уровне страны и отдельных областей", - сказал он.



Теги: возврат, карантин, Кабмин, COVID-19
 
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