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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 1 июля
По состоянию на 1 июля в Украине лабораторно подтверждены 44 998 случаев COVID-19. За сутки - 664 новых случая. 14 человек умерли от болезни. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ЦОЗ.
В Украине количество инфицированных COVID-19 за минувшие сутки возросло на 664 человека (сутками ранее - 706).
За все время пандемии COVID-19 инфицированы 44 998 человек.
За сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 14 пациентов (сутками ранее - 12), всего - 1 173. Больше всего за минувшие сутки летальных случаев зарегистрировали в Закарпатской (4) и Харьковской (3) областях.
За последние сутки выздоровели 433 человека (сутками ранее - 88), всего - 19 548.
Всего в Украине сейчас болеют 24 277 человек, что на 217 больше, чем днем ранее.
Больше всего новых случаев выявили во Львовской (143) области, Киеве (101), Закарпатской (72), Ривненской (72) и Волынской (59) областях.
В Запорожской, Сумской и Луганской областях новых случаев COVID-19 не выявили.
Статистика заболеваемости по регионам:
Винницкая обл. - 1876 (1220 выздоровели)
Волынская обл. - 2427 (717 выздоровели)
Днепропетровская обл. - 1090 (926 выздоровели)
Донецкая обл. - 484 (166 выздоровели)
Житомирская обл. - 1408 (831 выздоровел)
Закарпатская обл. - 2961 (953 выздоровели)
Запорожская обл. - 572 (425 выздоровели)
Ивано-Франковская обл. - 2438 (1098 выздоровели)
м. Киев - 5138 (1598 выздоровели)
Киевская обл. - 2610 (1356 выздоровели)
Кировоградская обл. - 647 (541 выздоровел)
Луганская обл. - 80 (59 выздоровели)
Львовская обл. - 5578 (800 выздоровели)
Николаевская обл. - 447 (283 выздоровели)
Одесская обл. - 1712 (737 выздоровели)
Полтавская обл. - 319 (270 выздоровели)
Ровенская обл. - 3784 (1815 выздоровели)
Сумская обл. - 297 (230 выздоровели)
Тернопольская обл. - 1930 (1160 выздоровели)
Харьковская обл. - 2169 (1104 выздоровели)
Херсонская обл. - 193 (176 выздоровели)
Хмельницкая обл. - 805 (548 выздоровели)
Черкасская обл. - 645 (474 выздоровели)
Черновицкая обл. - 4850 (1916 выздоровели)
Черниговская обл. - 538 (145 выздоровели).
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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