Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 1 июля

01.07.2020 11:00

По состоянию на 1 июля в Украине лабораторно подтверждены 44 998 случаев COVID-19. За сутки - 664 новых случая. 14 человек умерли от болезни. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ЦОЗ.

В Украине количество инфицированных COVID-19 за минувшие сутки возросло на 664 человека (сутками ранее - 706).

За все время пандемии COVID-19 инфицированы 44 998 человек.

За сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 14 пациентов (сутками ранее - 12), всего - 1 173. Больше всего за минувшие сутки летальных случаев зарегистрировали в Закарпатской (4) и Харьковской (3) областях.

За последние сутки выздоровели 433 человека (сутками ранее - 88), всего - 19 548.

Всего в Украине сейчас болеют 24 277 человек, что на 217 больше, чем днем ранее.

Больше всего новых случаев выявили во Львовской (143) области, Киеве (101), Закарпатской (72), Ривненской (72) и Волынской (59) областях.

В Запорожской, Сумской и Луганской областях новых случаев COVID-19 не выявили.

Статистика заболеваемости по регионам:

Винницкая обл. - 1876 (1220 выздоровели)

Волынская обл. - 2427 (717 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 1090 (926 выздоровели)

Донецкая обл. - 484 (166 выздоровели)

Житомирская обл. - 1408 (831 выздоровел)

Закарпатская обл. - 2961 (953 выздоровели)

Запорожская обл. - 572 (425 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. - 2438 (1098 выздоровели)

м. Киев - 5138 (1598 выздоровели)

Киевская обл. - 2610 (1356 выздоровели)

Кировоградская обл. - 647 (541 выздоровел)

Луганская обл. - 80 (59 выздоровели)

Львовская обл. - 5578 (800 выздоровели)

Николаевская обл. - 447 (283 выздоровели)

Одесская обл. - 1712 (737 выздоровели)

Полтавская обл. - 319 (270 выздоровели)

Ровенская обл. - 3784 (1815 выздоровели)

Сумская обл. - 297 (230 выздоровели)

Тернопольская обл. - 1930 (1160 выздоровели)

Харьковская обл. - 2169 (1104 выздоровели)

Херсонская обл. - 193 (176 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 805 (548 выздоровели)

Черкасская обл. - 645 (474 выздоровели)

Черновицкая обл. - 4850 (1916 выздоровели)

Черниговская обл. - 538 (145 выздоровели).