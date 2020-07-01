Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Украине вырос прожиточный минимум и минимальная пенсия

01.07.2020 12:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Украине вырос прожиточный минимум и минимальная пенсия

В Украине с 1 июля повышается прожиточный минимум на 91 грн - до 2118 грн. Соответствующие изменения предусмотрены законом о Государственном бюджете на 2020 год, сообщает Корреспондент.net .
Так, согласно Государственному бюджету на 2020 год, установлен прожиточный минимум:
на одного человека в расчете на месяц в размере с 1 июля - 2118 гривен,
для основных социальных и демографических групп населения на одного человека в расчете на месяц:

  • детей в возрасте до 6 лет: с 1 июля - 1859 гривен,
  • детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 июля - 2318 гривен,
  • трудоспособных лиц: с 1 июля - 2197 гривен,
  • лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия): с 1 июля - 1712 гривен.

Также с 1 июля повысится минимальная пенсия с 1638 грн до 1712 грн в связи с повышением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, сообщили в Пенсионном фонде.
Для неработающих пенсионеров возрастет размер минимальной пенсии по возрасту, доплата за сверхнормативный стаж.
Согласно закону, в 2020 году минимальная заработная плата с 1 января составляет 4723 гривны и с 1 июля не меняется.



Теги: пенсия, прожиточный минимум, минимальная зарплата
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх