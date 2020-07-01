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В Украине вырос прожиточный минимум и минимальная пенсия
В Украине с 1 июля повышается прожиточный минимум на 91 грн - до 2118 грн. Соответствующие изменения предусмотрены законом о Государственном бюджете на 2020 год, сообщает Корреспондент.net .
Так, согласно Государственному бюджету на 2020 год, установлен прожиточный минимум:
на одного человека в расчете на месяц в размере с 1 июля - 2118 гривен,
для основных социальных и демографических групп населения на одного человека в расчете на месяц:
- детей в возрасте до 6 лет: с 1 июля - 1859 гривен,
- детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 июля - 2318 гривен,
- трудоспособных лиц: с 1 июля - 2197 гривен,
- лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия): с 1 июля - 1712 гривен.
Также с 1 июля повысится минимальная пенсия с 1638 грн до 1712 грн в связи с повышением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, сообщили в Пенсионном фонде.
Для неработающих пенсионеров возрастет размер минимальной пенсии по возрасту, доплата за сверхнормативный стаж.
Согласно закону, в 2020 году минимальная заработная плата с 1 января составляет 4723 гривны и с 1 июля не меняется.
Теги: пенсия, прожиточный минимум, минимальная зарплата
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