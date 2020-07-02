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В Кирилловке произошло массовое отравление отдыхающих

02.07.2020 17:00
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В Кирилловке произошло массовое отравление отдыхающих

На базе отдыха в Кирилловке в Запорожской области массово отравились отдыхающие. Об этом сообщил поселковый совет Кирилловки, передает Корреспондент.net.
Инцидент произошел на базе отдыха "Днепровские зори". Люди начали жаловаться на ухудшение состояния здоровья еще накануне вечером, с симптомами пищевого отравления, такими как рвота и повышенная температура, их госпитализировали в Якимовскую ЦРБ.
Директор местной Амбулатории общей практики семейной медицины Ирина Мохур заявила, что все пострадавшие связывают свое состояние с приемом пищи или купанием в бассейне. Но всем, кто жалуется на повышение температуры, сделают посевы на коронавирус.
Теперь на базе отдыха работают сотрудники полиции и других служб. Местные СМИ пишут, что уже госпитализировали 15 человек.



Теги: отравление, база отдыха, Кирилловка
 
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