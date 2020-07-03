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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 3 июля

03.07.2020 11:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 3 июля

По состоянию на 3 июля в Украине лабораторно подтверждены 46 763 случая COVID-19. За сутки - 876 новых случаев (сутками ранее - 889). Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные СНБО.
За сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 27 пациентов (сутками ранее - 12), всего - 1 212. Больше всего за минувшие сутки летальных случаев зарегистрировали во Львовской (11), Закарпатской (5) и Ривненской (4) областях.
За последние сутки выздоровели 505 человек (сутками ранее - 505), всего - 20 558.
Всего в Украине сейчас болеют 24 993 человека, что на 344 больше, чем днем ранее.
Больше всего новых случаев выявили во Львовской (153) области, Киеве (105), Закарпатской (80). Ривненской (73) и Волынской (63) областях.



Теги: Украина, статистика, COVID-19
 
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