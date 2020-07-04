Елена Зеленская вылечилась от COVID-19

04.07.2020 10:00

Супруга президента Украины Елена Зеленская выздоровела от COVID-19. Сегодня ее выписали из больницы, сообщает пресс-служба Офиса президента, передает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

"Она чувствует себя хорошо и счастлива снова быть с семьей. Преодолев COVID-19, Елена Зеленская все же нуждается в продолжении лечения от вызванной им двусторонней пневмонии и будет проходить его дома", - сказано в сообщении.