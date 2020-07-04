Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 4 июля

04.07.2020 11:00

По состоянию на 4 июля в Украине лабораторно подтверждены 47 677 случая COVID-19. За сутки - 914 новых случаев. 15 человек умерли от болезни. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные СНБО.

В Украине количество инфицированных COVID-19 за минувшие сутки возросло на 914 человек (сутками ранее - 876).

За все время пандемии COVID-19 инфицированы 47 677 человека.

За сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 15 пациентов (сутками ранее - 27), всего - 1 227. Больше всего за минувшие сутки летальных случаев зарегистрировали в Волынской (4) и Харьковской (3) областях.

За последние сутки выздоровели 597 человек (сутками ранее - 505), всего - 21 155.

Всего в Украине сейчас болеют 25 295 человека, что на 302 больше, чем днем ранее.

Больше всего новых случаев выявили во Львовской (176) области, Киеве (118), Волынской (92) и Ривненской (91) областях.

Статистика заболеваемости по регионам:

Винницкая обл. - 1936 (1296 выздоровели)

Волынская обл. - 2663 (801 выздоровел)

Днепропетровская обл. - 1110 (959 выздоровели)

Донецкая обл. - 599 (173 выздоровели)

Житомирская обл. - 1447 (950 выздоровели)

Закарпатская обл. - 3214 (999 выздоровели)

Запорожская обл. - 588 (444 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. - 2598 (1129 выздоровели)

м. Киев - 5465 (1769 выздоровели)

Киевская обл. - 2747 (1503 выздоровели)

Кировоградская обл. - 657 (559 выздоровели)

Луганская обл. - 84 (61 выздоровел)

Львовская обл. - 6059 (890 выздоровели)

Николаевская обл. - 455 (293 выздоровели)

Одесская обл. - 1835 (822 выздоровели)

Полтавская обл. - 322 (274 выздоровели)

Ровенская обл. - 4041 (2016 выздоровели)

Сумская обл. - 308 (247 выздоровели)

Тернопольская обл. - 2025 (1230 выздоровели)

Харьковская обл. - 2311 (1188 выздоровели)

Херсонская обл. - 196 (181 выздоровел)

Хмельницкая обл. - 828 (589 выздоровели)

Черкасская обл. - 657 (517 выздоровели)

Черновицкая обл. - 4972 (2120 выздоровели)

Черниговская обл. - 560 (145 выздоровели).