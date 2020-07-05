Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 июля

05.07.2020 11:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 июля

По состоянию на 5 июля в Украине лабораторно подтверждены 48 500 случаев COVID-19. За сутки - 823 новых случая. 22 человека умерли от болезни. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные СНБО.
В Украине количество инфицированных COVID-19 за минувшие сутки возросло на 823 человека (сутками ранее - 914).
За все время пандемии COVID-19 инфицированы 48 500 человек.
За сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 22 пациента (сутками ранее - 15), всего - 1 249. Больше всего за минувшие сутки летальных случаев зарегистрировали в Закарпатской (6), Львовской (3) и Харьковской (3) областях.
За последние сутки выздоровели 221 человек (сутками ранее - 597), всего - 21 376.
Всего в Украине сейчас болеют 25 875 человека, что на 508 больше, чем днем ранее.
Больше всего новых случаев выявили во Львовской (138), Закарпатской (107) и Донецкой (81) областях, а также Киеве (78).
Статистика заболеваемости по регионам:
Винницкая обл. - 1951 (1315 выздоровели)
Волынская обл. - 2705 (801 выздоровел)
Днепропетровская обл. - 1115 (975 выздоровели)
Донецкая обл. - 680 (173 выздоровели)
Житомирская обл. - 1461 (950 выздоровели)
Закарпатская обл. - 3321 (1001 выздоровел)
Запорожская обл. - 597 (444 выздоровели)
Ивано-Франковская обл. - 2655 (1144 выздоровели)
м. Киев - 5543 (1800 выздоровели)
Киевская обл. - 2774 (1510 выздоровели)
Кировоградская обл. - 658 (560 выздоровели)
Луганская обл. - 84 (64 выздоровели)
Львовская обл. - 6197 (890 выздоровели)
Николаевская обл. - 458 (309 выздоровели)
Одесская обл. - 1865 (822 выздоровели)
Полтавская обл. - 324 (274 выздоровели)
Ровенская обл. - 4108 (2050 выздоровели)
Сумская обл. - 317 (248 выздоровели)
Тернопольская обл. - 2069 (1252 выздоровели)
Харьковская обл. - 2348 (1198 выздоровели)
Херсонская обл. - 196 (182 выздоровели)
Хмельницкая обл. - 839 (593 выздоровели)
Черкасская обл. - 661 (517 выздоровели)
Черновицкая обл. - 5002 (2159 выздоровели)
Черниговская обл. - 572 (145 выздоровели).



Теги: Украина, статистика, COVID-19
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх