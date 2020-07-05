Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 июля

05.07.2020 11:00

По состоянию на 5 июля в Украине лабораторно подтверждены 48 500 случаев COVID-19. За сутки - 823 новых случая. 22 человека умерли от болезни. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные СНБО.

В Украине количество инфицированных COVID-19 за минувшие сутки возросло на 823 человека (сутками ранее - 914).

За все время пандемии COVID-19 инфицированы 48 500 человек.

За сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 22 пациента (сутками ранее - 15), всего - 1 249. Больше всего за минувшие сутки летальных случаев зарегистрировали в Закарпатской (6), Львовской (3) и Харьковской (3) областях.

За последние сутки выздоровели 221 человек (сутками ранее - 597), всего - 21 376.

Всего в Украине сейчас болеют 25 875 человека, что на 508 больше, чем днем ранее.

Больше всего новых случаев выявили во Львовской (138), Закарпатской (107) и Донецкой (81) областях, а также Киеве (78).

Статистика заболеваемости по регионам:

Винницкая обл. - 1951 (1315 выздоровели)

Волынская обл. - 2705 (801 выздоровел)

Днепропетровская обл. - 1115 (975 выздоровели)

Донецкая обл. - 680 (173 выздоровели)

Житомирская обл. - 1461 (950 выздоровели)

Закарпатская обл. - 3321 (1001 выздоровел)

Запорожская обл. - 597 (444 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. - 2655 (1144 выздоровели)

м. Киев - 5543 (1800 выздоровели)

Киевская обл. - 2774 (1510 выздоровели)

Кировоградская обл. - 658 (560 выздоровели)

Луганская обл. - 84 (64 выздоровели)

Львовская обл. - 6197 (890 выздоровели)

Николаевская обл. - 458 (309 выздоровели)

Одесская обл. - 1865 (822 выздоровели)

Полтавская обл. - 324 (274 выздоровели)

Ровенская обл. - 4108 (2050 выздоровели)

Сумская обл. - 317 (248 выздоровели)

Тернопольская обл. - 2069 (1252 выздоровели)

Харьковская обл. - 2348 (1198 выздоровели)

Херсонская обл. - 196 (182 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 839 (593 выздоровели)

Черкасская обл. - 661 (517 выздоровели)

Черновицкая обл. - 5002 (2159 выздоровели)

Черниговская обл. - 572 (145 выздоровели).