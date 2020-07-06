Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Сеть АТБ сделала платными парковки возле своих магазинов

06.07.2020 13:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Сеть АТБ сделала платными парковки возле своих магазинов

Отныне парковки возле всех магазинов сети АТБ станут платными. Об этом сообщает “Відкритий”, ссылаясь на заявление Генерального директора корпорации «АТБ» Бориса Маркова.
По словам Маркова причиной изменений стало отношение граждан к бесплатным услугам. “Отныне все парковки возле супермаркетов АТБ будут платными. Поначалу это был эксперимент корпорации, который запустили в апреле. Специальные парковки оборудовали на крупных жилмассивах. В результате оказалось, что местные жители оставляли свои машины чуть-ли не на весь день”, – заявил Борис Марков.
По мнению генерального директора корпорации, такой подход сможет помочь тем, кому нужна парковка именно во время покупок. Первый час парковки будет бесплатным. Далее, если  автомобиль простоит на парковке более часа, за это уже нужно будет заплатить при выезде. Тарифы на дополнительное время будут устанавливать сторонние компании, которые займутся установкой шлагбаумов и других заградительных конструкций.



Теги: парковка, плата, АТБ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх