- Ситуация на КПВВ "Новотроицкое" 7 июля12:30
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 июля11:30
- Сеть АТБ сделала платными парковки возле своих магазинов13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 июля10:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 июля11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 4 июля11:00
- Елена Зеленская вылечилась от COVID-1910:00
- Рада разрешила абитуриентам из ОРДЛО поступать во все ВУЗы без ВНО17:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 3 июля11:00
- В Кирилловке произошло массовое отравление отдыхающих17:00
Сеть АТБ сделала платными парковки возле своих магазинов
Отныне парковки возле всех магазинов сети АТБ станут платными. Об этом сообщает “Відкритий”, ссылаясь на заявление Генерального директора корпорации «АТБ» Бориса Маркова.
По словам Маркова причиной изменений стало отношение граждан к бесплатным услугам. “Отныне все парковки возле супермаркетов АТБ будут платными. Поначалу это был эксперимент корпорации, который запустили в апреле. Специальные парковки оборудовали на крупных жилмассивах. В результате оказалось, что местные жители оставляли свои машины чуть-ли не на весь день”, – заявил Борис Марков.
По мнению генерального директора корпорации, такой подход сможет помочь тем, кому нужна парковка именно во время покупок. Первый час парковки будет бесплатным. Далее, если автомобиль простоит на парковке более часа, за это уже нужно будет заплатить при выезде. Тарифы на дополнительное время будут устанавливать сторонние компании, которые займутся установкой шлагбаумов и других заградительных конструкций.
Теги: парковка, плата, АТБ
- С 1 апреля за парковку можно не платить?
- С улиц Днепропетровска исчезли парковщики
- Украинских парковщиков учат, как правильно собирать оплату
- Парковка в Севастополе стала бесплатной. Власти просят "стучать" на поборы
- Плату за парковку отменили из-за... отказа платить
- В Киеве отменили плату за парковку в выходные дни
- В Станице Луганской местный житель разбил знак "Украина"12:00
- В "ДНР" сообщили, сколько человек сегодня пропустят через КПП "Еленовка"11:00
- В Донецкой области усилили карантинные ограничения10:00
- Пушилин изменил режим работы КПП «Еленовка»09:00
- В "ДНР" анонсировали открытие гуманитарного коридора на КПВВ "Еленовка" (ВИДЕО)16:00
- В ОРДЛО озвучили новые данные по коронавирусу14:00
- Названа возможная дата следующего открытия КПП «Еленовка»12:00
- Пять городов Донецкой области остались без воды09:00
- В Донецкой области резко выросло число заболевших коронавирусом15:00
- Пушилин сократил комендантский час в Седово17:00
- Дубай открыл границы для туристов13:00
- Ситуация на КПВВ "Новотроицкое" 7 июля12:30
- В Станице Луганской местный житель разбил знак "Украина"12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 июля11:30
- В "ДНР" сообщили, сколько человек сегодня пропустят через КПП "Еленовка"11:00
- В Донецкой области усилили карантинные ограничения10:00
- Пушилин изменил режим работы КПП «Еленовка»09:00
- Лувр возобновляет работу после карантина08:00
- Будут ли в Украине дешевые кредиты на жилье?17:00
- В "ДНР" анонсировали открытие гуманитарного коридора на КПВВ "Еленовка" (ВИДЕО)16:00
- Будут ли в Украине дешевые кредиты на жилье?17:00
- Пандемия не помеха. Как работает программа «Большое строительство»?17:00
- 129 вместо 490: Зачем сокращать количество районов в областях?17:00
- Какой утюг подойдет для семьи с ребенком18:00
- Культура важна. Главное в законе о поддержке креативных индустрий16:00
- Украина как партнер расширенных возможностей НАТО15:00
- Как управлять телевизором со смартфона?13:30
- Поддержка МВФ: зачем и на что пойдут деньги?15:00
- Зачем Украине закон о «ворах в законе»?14:00
- Минус налоги. Какие ФЛП не будут платить ЕСВ?17:00
- "Народная милиция" "ДНР" начала запугивать молодежь, поступающую в украинские ВУЗы
- Названа возможная дата следующего открытия КПП «Еленовка»
- В "ДНР" анонсировали открытие гуманитарного коридора на КПВВ "Еленовка" (ВИДЕО)
- В Донецкой области резко выросло число заболевших коронавирусом
- Пять городов Донецкой области остались без воды
- Пушилин сократил комендантский час в Седово
- Гороскоп на неделю с 6 по 12 июля
- Пушилин изменил режим работы КПП «Еленовка»
- В ОРДЛО озвучили новые данные по коронавирусу
- В "ДНР" сообщили, сколько человек сегодня пропустят через КПП "Еленовка"