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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 июля

06.07.2020 10:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 июля

По состоянию на 6 июля в Украине лабораторно подтверждены 49 043 случая COVID-19. За сутки - 543 новых случая. 13 человек умерли от болезни. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные СНБО.
В Украине количество инфицированных COVID-19 за минувшие сутки возросло на 543 человека (сутками ранее - 823).
За все время пандемии COVID-19 инфицированы 49 043 человека.
За сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 13 пациентов (сутками ранее - 22), всего - 1 262. Больше всего за минувшие сутки летальных случаев зарегистрировали в Закарпатской (3), Львовской (2) областях и Киеве (2).
За последние сутки выздоровели 327 человек (сутками ранее - 221), всего - 21 703.
Всего в Украине сейчас болеют 26 078 человек, что на 203 больше, чем днем ранее.
Больше всего новых случаев выявили во Львовской (104), Ривненской (82) областях, Киеве (59) и Закарпатской (54) области.
В Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Херсонской и Луганской областях новых случаев COVID-19 не выявили.
Ситуация с заболеваемостью по регионам:
Винницкая обл. - 1967 (1334 выздоровели)
Волынская обл. - 2752 (847 выздоровели)
Днепропетровская обл. - 1115 (977 выздоровели)
Донецкая обл. - 681 (173 выздоровели)
Житомирская обл. - 1468 (950 выздоровели)
Закарпатская обл. - 3375 (1001 выздоровели)
Запорожская обл. - 597 (444 выздоровели)
Ивано-Франковская обл. - 2700 (1173 выздоровели)
м. Киев - 5602 (1809 выздоровели)
Киевская обл. - 2789 (1512 выздоровели)
Кировоградская обл. - 659 (561 выздоровел)
Луганская обл. - 84 (64 выздоровели)
Львовская обл. - 6301 (965 выздоровели)
Николаевская обл. - 461 (310 выздоровели)
Одесская обл. - 1883 (827 выздоровели)
Полтавская обл. - 324 (274 выздоровели)
Ровенская обл. - 4190 (2079 выздоровели)
Сумская обл. - 321 (248 выздоровели)
Тернопольская обл. - 2101 (1275 выздоровели)
Харьковская обл. - 2371 (1224 выздоровели)
Херсонская обл. - 196 (182 выздоровели)
Хмельницкая обл. - 842 (594 выздоровели)
Черкасская обл. - 670 (517 выздоровели)
Черновицкая обл. - 5018 (2218 выздоровели)
Черниговская обл. - 576 (145 выздоровели).



Теги: Украина, статистика, COVID-19
 
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