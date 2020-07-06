Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 июля

06.07.2020 10:00

По состоянию на 6 июля в Украине лабораторно подтверждены 49 043 случая COVID-19. За сутки - 543 новых случая. 13 человек умерли от болезни. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные СНБО.

В Украине количество инфицированных COVID-19 за минувшие сутки возросло на 543 человека (сутками ранее - 823).

За все время пандемии COVID-19 инфицированы 49 043 человека.

За сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 13 пациентов (сутками ранее - 22), всего - 1 262. Больше всего за минувшие сутки летальных случаев зарегистрировали в Закарпатской (3), Львовской (2) областях и Киеве (2).

За последние сутки выздоровели 327 человек (сутками ранее - 221), всего - 21 703.

Всего в Украине сейчас болеют 26 078 человек, что на 203 больше, чем днем ранее.

Больше всего новых случаев выявили во Львовской (104), Ривненской (82) областях, Киеве (59) и Закарпатской (54) области.

В Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Херсонской и Луганской областях новых случаев COVID-19 не выявили.

Ситуация с заболеваемостью по регионам:

Винницкая обл. - 1967 (1334 выздоровели)

Волынская обл. - 2752 (847 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 1115 (977 выздоровели)

Донецкая обл. - 681 (173 выздоровели)

Житомирская обл. - 1468 (950 выздоровели)

Закарпатская обл. - 3375 (1001 выздоровели)

Запорожская обл. - 597 (444 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. - 2700 (1173 выздоровели)

м. Киев - 5602 (1809 выздоровели)

Киевская обл. - 2789 (1512 выздоровели)

Кировоградская обл. - 659 (561 выздоровел)

Луганская обл. - 84 (64 выздоровели)

Львовская обл. - 6301 (965 выздоровели)

Николаевская обл. - 461 (310 выздоровели)

Одесская обл. - 1883 (827 выздоровели)

Полтавская обл. - 324 (274 выздоровели)

Ровенская обл. - 4190 (2079 выздоровели)

Сумская обл. - 321 (248 выздоровели)

Тернопольская обл. - 2101 (1275 выздоровели)

Харьковская обл. - 2371 (1224 выздоровели)

Херсонская обл. - 196 (182 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 842 (594 выздоровели)

Черкасская обл. - 670 (517 выздоровели)

Черновицкая обл. - 5018 (2218 выздоровели)

Черниговская обл. - 576 (145 выздоровели).