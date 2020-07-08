Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 июля

08.07.2020 10:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 июля

По состоянию на 8 июля в Украине лабораторно подтверждены 50 414 случаев COVID-19. За сутки - 807 новых случаев. 23 человека умерли от болезни. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные СНБО.
В Украине количество инфицированных COVID-19 за минувшие сутки возросло на 807 человек (сутками ранее - 564).
За все время пандемии COVID-19 инфицированы 50 414 человек.
За сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 23 пациента (сутками ранее - 21), всего - 1 306. Больше всего за минувшие сутки летальных случаев зарегистрировали во Львовской (6),  Харьковской (5) и Закарпатской (4) областях.
За последние сутки выздоровели 926 человек (сутками ранее - 490), всего - 23 119.
Всего в Украине сейчас болеют 25 989 человек, что на 142 меньше, чем днем ранее.
Больше всего новых случаев выявили во Львовской (117) области, Киеве (114), Ривненской (76), Закарпатской (75) и Одесской (65) областях.
Статистика заболеваемости COVID-19 по регионам:
Винницкая обл. - 2002 (1411 выздоровели)
Волынская обл. - 2825 (1030 выздоровели)
Днепропетровская обл. - 1120 (1000 выздоровели)
Донецкая обл. - 713 (203 выздоровели)
Житомирская обл. - 1484 (1061 выздоровели)
Закарпатская обл. - 3533 (1117 выздоровели)
Запорожская обл. - 599 (464 выздоровели)
Ивано-Франковская обл. - 2797 (1204 выздоровели)
м. Киев - 5779 (1900 выздоровели)
Киевская обл. - 2853 (1623 выздоровели)
Кировоградская обл. - 664 (570 выздоровели)
Луганская обл. - 87 (69 выздоровели)
Львовская обл. - 6562 (974 выздоровели)
Николаевская обл. - 463 (330 выздоровели)
Одесская обл. - 1984 (863 выздоровели)
Полтавская обл. - 326 (278 выздоровели)
Ровенская обл. - 4304 (2272 выздоровели)
Сумская обл. - 323 (264 выздоровели)
Тернопольская обл. - 2142 (1327 выздоровели)
Харьковская обл. - 2466 (1261 выздоровели)
Херсонская обл. - 201 (184 выздоровели)
Хмельницкая обл. - 863 (603 выздоровели)
Черкасская обл. - 695 (529 выздоровели)
Черновицкая обл. - 5051 (2386 выздоровели)
Черниговская обл. - 578 (196 выздоровели).



Теги: Украина, статистика, COVID-19
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх