Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 июля

08.07.2020 10:00

По состоянию на 8 июля в Украине лабораторно подтверждены 50 414 случаев COVID-19. За сутки - 807 новых случаев. 23 человека умерли от болезни. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные СНБО.

В Украине количество инфицированных COVID-19 за минувшие сутки возросло на 807 человек (сутками ранее - 564).

За все время пандемии COVID-19 инфицированы 50 414 человек.

За сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 23 пациента (сутками ранее - 21), всего - 1 306. Больше всего за минувшие сутки летальных случаев зарегистрировали во Львовской (6), Харьковской (5) и Закарпатской (4) областях.

За последние сутки выздоровели 926 человек (сутками ранее - 490), всего - 23 119.

Всего в Украине сейчас болеют 25 989 человек, что на 142 меньше, чем днем ранее.

Больше всего новых случаев выявили во Львовской (117) области, Киеве (114), Ривненской (76), Закарпатской (75) и Одесской (65) областях.

Статистика заболеваемости COVID-19 по регионам:

Винницкая обл. - 2002 (1411 выздоровели)

Волынская обл. - 2825 (1030 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 1120 (1000 выздоровели)

Донецкая обл. - 713 (203 выздоровели)

Житомирская обл. - 1484 (1061 выздоровели)

Закарпатская обл. - 3533 (1117 выздоровели)

Запорожская обл. - 599 (464 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. - 2797 (1204 выздоровели)

м. Киев - 5779 (1900 выздоровели)

Киевская обл. - 2853 (1623 выздоровели)

Кировоградская обл. - 664 (570 выздоровели)

Луганская обл. - 87 (69 выздоровели)

Львовская обл. - 6562 (974 выздоровели)

Николаевская обл. - 463 (330 выздоровели)

Одесская обл. - 1984 (863 выздоровели)

Полтавская обл. - 326 (278 выздоровели)

Ровенская обл. - 4304 (2272 выздоровели)

Сумская обл. - 323 (264 выздоровели)

Тернопольская обл. - 2142 (1327 выздоровели)

Харьковская обл. - 2466 (1261 выздоровели)

Херсонская обл. - 201 (184 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 863 (603 выздоровели)

Черкасская обл. - 695 (529 выздоровели)

Черновицкая обл. - 5051 (2386 выздоровели)

Черниговская обл. - 578 (196 выздоровели).