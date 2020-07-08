- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 июля10:00
- В Киеве задержали экс-куратора "ДНР" (ВИДЕО)08:00
- Ситуация на КПВВ "Новотроицкое" 7 июля12:30
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 июля11:30
- Сеть АТБ сделала платными парковки возле своих магазинов13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 июля10:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 июля11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 4 июля11:00
- Елена Зеленская вылечилась от COVID-1910:00
- Рада разрешила абитуриентам из ОРДЛО поступать во все ВУЗы без ВНО17:00
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 июля
По состоянию на 8 июля в Украине лабораторно подтверждены 50 414 случаев COVID-19. За сутки - 807 новых случаев. 23 человека умерли от болезни. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные СНБО.
В Украине количество инфицированных COVID-19 за минувшие сутки возросло на 807 человек (сутками ранее - 564).
За все время пандемии COVID-19 инфицированы 50 414 человек.
За сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 23 пациента (сутками ранее - 21), всего - 1 306. Больше всего за минувшие сутки летальных случаев зарегистрировали во Львовской (6), Харьковской (5) и Закарпатской (4) областях.
За последние сутки выздоровели 926 человек (сутками ранее - 490), всего - 23 119.
Всего в Украине сейчас болеют 25 989 человек, что на 142 меньше, чем днем ранее.
Больше всего новых случаев выявили во Львовской (117) области, Киеве (114), Ривненской (76), Закарпатской (75) и Одесской (65) областях.
Статистика заболеваемости COVID-19 по регионам:
Винницкая обл. - 2002 (1411 выздоровели)
Волынская обл. - 2825 (1030 выздоровели)
Днепропетровская обл. - 1120 (1000 выздоровели)
Донецкая обл. - 713 (203 выздоровели)
Житомирская обл. - 1484 (1061 выздоровели)
Закарпатская обл. - 3533 (1117 выздоровели)
Запорожская обл. - 599 (464 выздоровели)
Ивано-Франковская обл. - 2797 (1204 выздоровели)
м. Киев - 5779 (1900 выздоровели)
Киевская обл. - 2853 (1623 выздоровели)
Кировоградская обл. - 664 (570 выздоровели)
Луганская обл. - 87 (69 выздоровели)
Львовская обл. - 6562 (974 выздоровели)
Николаевская обл. - 463 (330 выздоровели)
Одесская обл. - 1984 (863 выздоровели)
Полтавская обл. - 326 (278 выздоровели)
Ровенская обл. - 4304 (2272 выздоровели)
Сумская обл. - 323 (264 выздоровели)
Тернопольская обл. - 2142 (1327 выздоровели)
Харьковская обл. - 2466 (1261 выздоровели)
Херсонская обл. - 201 (184 выздоровели)
Хмельницкая обл. - 863 (603 выздоровели)
Черкасская обл. - 695 (529 выздоровели)
Черновицкая обл. - 5051 (2386 выздоровели)
Черниговская обл. - 578 (196 выздоровели).
Теги: Украина, статистика, COVID-19
- Яндекс исследовал развитие контекстной рекламы Яндекс.Директа в Украине
- За 20 лет Донецкая область потеряла почти миллион человек
- Украина сократила импорт угля
- В украинской экономике зафиксировали уникальное явление
- В Украине на 10 рабочих мест претендуют 48 человек
- Задолженность по зарплате в Украине - более миллиарда
- В Нацполиции заподозрили боевиков в поджоге лесов Луганщины17:00
- В ГПСУ сообщили, сколько людей вчера пересекли линию соприкосновения на Донбассе14:00
- Зеленский на Луганщине: компенсации для пострадавших и авиация для пожаротушения13:00
- В ОРДО сообщили о судьбе застрявших в "серой зоне" перед Еленовкой11:00
- В лесных пожарах на Луганщине погибло 7 человек09:00
- В «серой зоне» перед КПВВ «Еленовка» застряли около 100 человек16:00
- В Станице Луганской местный житель разбил знак "Украина"12:00
- В "ДНР" сообщили, сколько человек сегодня пропустят через КПП "Еленовка"11:00
- В Донецкой области усилили карантинные ограничения10:00
- Пушилин изменил режим работы КПП «Еленовка»09:00
- В Нацполиции заподозрили боевиков в поджоге лесов Луганщины17:00
- Шарий заявил, что Зеленский хочет его убить16:00
- В Бельгии создали самый большой в мире "печатный" двухэтажный дом15:00
- В ГПСУ сообщили, сколько людей вчера пересекли линию соприкосновения на Донбассе14:00
- Зеленский на Луганщине: компенсации для пострадавших и авиация для пожаротушения13:00
- ВОЗ допустила возможность передачи коронавируса по воздуху12:00
- В ОРДО сообщили о судьбе застрявших в "серой зоне" перед Еленовкой11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 июля10:00
- В лесных пожарах на Луганщине погибло 7 человек09:00
- В Киеве задержали экс-куратора "ДНР" (ВИДЕО)08:00
- Все о весовом контроле на украинских дорогах17:00
- Будут ли в Украине дешевые кредиты на жилье?17:00
- Пандемия не помеха. Как работает программа «Большое строительство»?17:00
- 129 вместо 490: Зачем сокращать количество районов в областях?17:00
- Какой утюг подойдет для семьи с ребенком18:00
- Культура важна. Главное в законе о поддержке креативных индустрий16:00
- Украина как партнер расширенных возможностей НАТО15:00
- Как управлять телевизором со смартфона?13:30
- Поддержка МВФ: зачем и на что пойдут деньги?15:00
- Зачем Украине закон о «ворах в законе»?14:00
- Названа возможная дата следующего открытия КПП «Еленовка»
- Пушилин изменил режим работы КПП «Еленовка»
- В "ДНР" анонсировали открытие гуманитарного коридора на КПВВ "Еленовка" (ВИДЕО)
- В «серой зоне» перед КПВВ «Еленовка» застряли около 100 человек
- В "ДНР" сообщили, сколько человек сегодня пропустят через КПП "Еленовка"
- В Донецкой области резко выросло число заболевших коронавирусом
- В ОРДО сообщили о судьбе застрявших в "серой зоне" перед Еленовкой
- Пять городов Донецкой области остались без воды
- Гороскоп на неделю с 6 по 12 июля
- В Станице Луганской местный житель разбил знак "Украина"