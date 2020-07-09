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Кабмин узаконил "кассовые аппараты в смартфоне"

09.07.2020 12:00
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Кабмин узаконил "кассовые аппараты в смартфоне"

Министерство юстиции зарегистрировало приказ о порядке регистрации и применения программных регистраторов расчетных операций, чем узаконило "кассовые аппараты в смартфоне". Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство финансов Украины.
Бесплатное приложение для программного регистратора расчетных операций будет доступен для полноценного использования всеми желающими. Его запуск запланирован уже на 1 августа 2020 года.
Использование регистратора расчетных операций станет обязательным для определенных видов деятельности II-IV групп физических лиц-предпринимателей. Это произойдет уже 1 января 2021 года.



Теги: Кабинет министров, смартфон, предприниматель, кассовые аппараты
 
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