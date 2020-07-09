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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 июля
По состоянию на 9 июля в Украине лабораторно подтверждены 51 224 случая COVID-19. За сутки - 810 новых случаев. 21 человек умер от болезни. Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
"За минувшие сутки заболели 810 человек, из них 48 детей и 56 медработников. Были госпитализированы 222 человека. Зафиксирован 21 летальный случай. При этом выздоровели 665 пациентов", - отметил министр.
За все время пандемии заболели 51 224 человека, из них 3 682 ребенка и 7 148 медработников. Число выздоровевших - 24 784 человека. В то же время 1 327 пациентов умерли.
"За минувшие сутки всего был проведен 29 261 тест. Из них 13 938 исследований методом ПЦР, а также 15 323 - методом ИФА", - добавил Степанов.
За минувшие сутки больше всего случаев COVID-19 зарегистрировано во Львовской области (119), Киеве (93), Закарпатской области (89) и Ривненской области (76).
Статистика заболеваемости по регионам:
Винницкая обл. - 2021 (1443 выздоровели)
Волынская обл. - 2875 (1178 выздоровели)
Днепропетровская обл. - 1130 (1002 выздоровели)
Донецкая обл. - 749 (233 выздоровели)
Житомирская обл. - 1500 (1078 выздоровели)
Закарпатская обл. - 3622 (1117 выздоровели)
Запорожская обл. - 605 (468 выздоровели)
Ивано-Франковская обл. - 2857 (1213 выздоровели)
м. Киев - 5872 (1962 выздоровели)
Киевская обл. - 2895 (1650 выздоровели)
Кировоградская обл. - 669 (574 выздоровели)
Луганская обл. - 90 (70 выздоровели)
Львовская обл. - 6681 (990 выздоровели)
Николаевская обл. - 465 (346 выздоровели)
Одесская обл. - 2052 (863 выздоровели)
Полтавская обл. - 327 (281 выздоровели)
Ровенская обл. - 4380 (2363 выздоровели)
Сумская обл. - 328 (271 выздоровели)
Тернопольская обл. - 2153 (1343 выздоровели)
Харьковская обл. - 2521 (1280 выздоровели)
Херсонская обл. - 201 (184 выздоровели)
Хмельницкая обл. - 865 (616 выздоровели)
Черкасская обл. - 707 (552 выздоровели)
Черновицкая обл. - 5074 (2473 выздоровели)
Черниговская обл. - 585 (224 выздоровели).
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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