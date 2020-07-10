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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 июля

10.07.2020 10:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 июля

По состоянию на 10 июля в Украине лабораторно подтверждены 52 043 случая COVID-19. За сутки - 819 новых случаев. 18 человек умерли от болезни. Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
"За минувшие сутки заболели 819 человек, из них 67 детей и 65 медработников. Были госпитализированы 214 человека. Зафиксированы 18 летальный случаев. При этом выздоровели 1 016 пациентов. Это очень хорошая новость. Это наш рекорд по выздоровевшим", - отметил министр.
За все время пандемии заболели 52 043 человека, из них 3 749 ребенка и 7 213 медработников. Число выздоровевших - 24 800 человек. В то же время 1 345 пациентов умерли.
"За минувшие сутки всего был проведен 27 281 тест. Из них 13 134 исследования методом ПЦР, а также 14 147 - методом ИФА", - добавил Степанов.
За минувшие сутки больше всего случаев COVID-19 зарегистрировано в Киеве (118),  Закарпатской области (112), Львовской области (82) и Ривненской области (74).
Статистика по регионам:
Винницкая обл. - 2060 (1485 выздоровели)
Волынская обл. - 2932 (1406 выздоровели)
Днепропетровская обл. - 1137 (1015 выздоровели)
Донецкая обл. - 751 (235 выздоровели)
Житомирская обл. - 1512 (1106 выздоровели)
Закарпатская обл. - 3734 (1179 выздоровели)
Запорожская обл. - 610 (493 выздоровели)
Ивано-Франковская обл. - 2915 (1228 выздоровели)
м. Киев - 5990 (2033 выздоровели)
Киевская обл. - 2940 (1720 выздоровели)
Кировоградская обл. - 670 (582 выздоровели)
Луганская обл. - 90 (73 выздоровели)
Львовская обл. - 6763 (1003 выздоровели)
Николаевская обл. - 467 (356 выздоровели)
Одесская обл. - 2108 (903 выздоровели)
Полтавская обл. - 330 (290 выздоровели)
Ровенская обл. - 4454 (2501 выздоровели)
Сумская обл. - 332 (275 выздоровели)
Тернопольская обл. - 2174 (1353 выздоровели)
Харьковская обл. - 2577 (1321 выздоровели)
Херсонская обл. - 203 (184 выздоровели)
Хмельницкая обл. - 881 (638 выздоровели)
Черкасская обл. - 725 (578 выздоровели)
Черновицкая обл. - 5096 (2582 выздоровели)
Черниговская обл. - 592 (261 выздоровел).



Теги: Украина, статистика, COVID-19
 
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