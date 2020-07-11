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На базе отдыха в Херсонской области обнаружили COVID-19

11.07.2020 09:00
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На базе отдыха в Херсонской области обнаружили COVID-19

На одной из баз отдыха в Геническом районе в с. Стрелково на Херсонщине зафиксирован первый случай заболевания COVID-19. Об этом в Facebook сообщает Херсонская ОГА, передает Укринформ.
Отмечается, что заболевание обнаружено по результатам планового ПЦР-тестирования обслуживающего персонала учреждений, оказывающих услуги по размещению в курортных районах области. Такие меры реализуются во исполнение протокола заседания областной комиссии ТЭБ и ЧС №39 от 30 июня 2020 года.
Сейчас 26-летнего больного мужчину госпитализировали в областную инфекционную больницу, симптомы наличия коронавируса не обнаружены, его состояние удовлетворительное.
На момент обнаружения инфицированного на базе отдыха пребывали 165 человек, все они находятся на самоизоляции в заведении под постоянным медико-санитарным надзором.
В данное время работают медработники и осуществляется забор биоматериала для проведения ПЦР-исследования.



Теги: Херсонская область, заражение, база отдыха, COVID-19
 
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