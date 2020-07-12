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С 13 июля "Укрзализныця" восстанавливает движение 34 пригородных поездов

12.07.2020 17:00
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С 13 июля "Укрзализныця" восстанавливает движение 34 пригородных поездов

Со следующей недели "Укрзализныця" восстанавливает курсирование 34 пригородных и трех региональных поездов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу компании.
30 поездов будут следовать по территории обслуживания Юго-Западной железной дороги, четыре - Приднепровской.
Отмечается, что в поездах будут действовать ограничения по количеству пассажиров - в пределах количества мест для сидения.
Кроме того, и сотрудники "Укрзализныци", и пассажиры должны соблюдать противоэпидемические меры.



Теги: Укрзализниця, запуск, карантин, электричка
 
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