- Рада ввела сбор за вылет авиапассажиров17:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 июля10:00
- С 13 июля "Укрзализныця" восстанавливает движение 34 пригородных поездов17:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 12 июля11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 11 июля11:00
- Минздрав опубликовал список рекомендованных к закрытию пляжей Украины10:00
- На базе отдыха в Херсонской области обнаружили COVID-1909:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 июля10:00
- Кабмин узаконил "кассовые аппараты в смартфоне"12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 июля11:00
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 12 июля
За минувшие сутки в Украине выявили 678 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это существенно меньше показателя в субботу. Общее число инфицированных достигло 53 521, сообщает Минздрав в воскресенье, 12 июля, передает Корреспондент.net.
Также за 24 часа выздоровели 457 человек. С начала пандемии излечились свыше 26 тысяч пациентов.
При этом скончались за сутки 11 украинцев. Общее число жертв пандемии достигло 1 383.
Количество случаев коронавируса в регионах Украины:
Винницкая область - 2097 (+16)
Волынская область - 3042 (+55)
Днепропетровская область - 1144 (+4)
Донецкая область - 759 (1)
Житомирская область - 1532 (11)
Закарпатская область - 3909 (+67)
Запорожская область - 621 (+9)
Ивано-Франковская область - 3029 (+58)
Кировоградская область - 673 (+3)
Киев - 6182 (+67)
Киевская область - 3026 (+40)
Львовская область - 7003 (+121)
Луганская область - 93 (0)
Николаевская область - 481 (+4)
Одесская область - 2174 (+33)
Полтавская область - 331 (0)
Ровенская область - 4598 (+78)
Сумская область - 340 (+3)
Тернопольская область - 2231 (+14)
Харьковская область - 2649 (+28)
Херсонская область - 204 (0)
Хмельницкая область - 908 (20)
Черновицкая область - 5140 (+23)
Черкасская область - 748 (10)
Черниговская область - 607 (+13).
Теги: Украина, статистика, COVID-19
- Украинцы стали тратить больше на транспорт и связь
- Кто лучше зарабатывает? Обзор доходов по регионам Украины
- Украина вырвалась на четвертое место в мире по объемам продаж оружия
- НБУ: валовый внешний долг Украины вырос
- Четверть украинцев живут за чертой бедности
- Несмотря на угрозу новой волны кризиса, украинцы стали больше тратить
- График работы мобильных отделений "Ощадбанка" на Донбассе с 13 по 19 июля16:00
- Дружковка и Константиновка сегодня остались без водоснабжения14:00
- Пограничники пропустили в ОРДО через КПВВ "Новотроицкое" 60 человек13:00
- В ОРЛО приступили к оборудованию новых КПВВ на линии разграничения (ВИДЕО)11:00
- В "ДНР" рассказали о порядке работы КПП «Еленовка» 13 июля09:00
- Завтра ожидается очередное открытие КПП "Еленовка" на въезд в «ДНР»15:00
- Глава ЛугОГА назвал сроки и суммы компенсаций пострадавшим от пожаров15:00
- Денис Казанский показал как "асвабадители" поставили Донбасс на колени (ВИДЕО)13:00
- Житель ОРДО рассказал об "отдыхе" в Седово15:00
- Ощадбанк назвал сумму, полученную клиентами в отделениях Станицы Луганской за неделю12:00
- Рада ввела сбор за вылет авиапассажиров17:00
- График работы мобильных отделений "Ощадбанка" на Донбассе с 13 по 19 июля16:00
- На границе Армении и Азербайджана вспыхнул вооруженный конфликт15:00
- Дружковка и Константиновка сегодня остались без водоснабжения14:00
- Пограничники пропустили в ОРДО через КПВВ "Новотроицкое" 60 человек13:00
- Выборы президента в Польше: опубликованы предварительные результаты12:00
- В ОРЛО приступили к оборудованию новых КПВВ на линии разграничения (ВИДЕО)11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 июля10:00
- В "ДНР" рассказали о порядке работы КПП «Еленовка» 13 июля09:00
- Ученые заявили о краткосрочности иммунитета к COVID-1908:00
- Все о весовом контроле на украинских дорогах17:00
- Будут ли в Украине дешевые кредиты на жилье?17:00
- Пандемия не помеха. Как работает программа «Большое строительство»?17:00
- 129 вместо 490: Зачем сокращать количество районов в областях?17:00
- Какой утюг подойдет для семьи с ребенком18:00
- Культура важна. Главное в законе о поддержке креативных индустрий16:00
- Украина как партнер расширенных возможностей НАТО15:00
- Как управлять телевизором со смартфона?13:30
- Поддержка МВФ: зачем и на что пойдут деньги?15:00
- Зачем Украине закон о «ворах в законе»?14:00
- Житель ОРДО рассказал об "отдыхе" в Седово
- Денис Казанский показал как "асвабадители" поставили Донбасс на колени (ВИДЕО)
- Рада ввела сбор за вылет авиапассажиров
- Ощадбанк назвал сумму, полученную клиентами в отделениях Станицы Луганской за неделю
- Завтра ожидается очередное открытие КПП "Еленовка" на въезд в «ДНР»
- В ОРЛО приступили к оборудованию новых КПВВ на линии разграничения (ВИДЕО)
- В "ДНР" рассказали о порядке работы КПП «Еленовка» 13 июля
- Послы четырех стран ЕС посетили прифронтовые города Донбасса
- Гороскоп на неделю с 13 по 19 июля
- Пограничники пропустили в ОРДО через КПВВ "Новотроицкое" 60 человек