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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 июля

13.07.2020 10:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 июля

По состоянию на 13 июля в Украине лабораторно подтверждены 54 133 случая COVID-19. За сутки - 612 новых случаев. 15 человек умерли от болезни. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные СНБО.
В Украине количество инфицированных COVID-19 за минувшие сутки возросло на 612 человек (сутками ранее - 678).
За все время пандемии COVID-19 инфицированы 54 133 человека.
За сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 15 пациентов (сутками ранее - 11), всего - 1 398. Больше всего за минувшие сутки летальных случаев зарегистрировали в Харьковской (4, Львовской (3) и Одесской (3) областях.
За последние сутки выздоровели 385 человек (сутками ранее - 457), всего - 26 503.
Всего в Украине сейчас болеют 26 232 человека, что на 212 больше, чем днем ранее.
Больше всего новых случаев выявили во Львовской (104), Ривненской (99), Закарпатской (79) областях и Киеве (56).
В Днепропетровской, Хмельницкой, Донецкой, Херсонской и Луганской областях новых случаев COVID-19 не выявили.
Статистика заболеваемости по регионам:
Винницкая обл. - 2122 (1553 выздоровели)
Волынская обл. - 3071 (1618 выздоровели)
Днепропетровская обл. - 1144 (1033 выздоровели)
Донецкая обл. - 759 (249 выздоровели)
Житомирская обл. - 1542 (1129 выздоровели)
Закарпатская обл. - 3988 (1265 выздоровели)
Запорожская обл. - 622 (518 выздоровели)
Ивано-Франковская обл. - 3071 (1229 выздоровели)
м. Киев - 6238 (2108 выздоровели)
Киевская обл. - 3068 (1838 выздоровели)
Кировоградская обл. - 674 (585 выздоровели)
Луганская обл. - 93 (73 выздоровели)
Львовская обл. - 7107 (1113 выздоровели)
Николаевская обл. - 482 (369 выздоровели)
Одесская обл. - 2208 (988 выздоровели)
Полтавская обл. - 334 (297 выздоровели)
Ровенская обл. - 4697 (2773 выздоровели)
Сумская обл. - 341 (295 выздоровели)
Тернопольская обл. - 2260 (1415 выздоровели)
Харьковская обл. - 2677 (1445 выздоровели)
Херсонская обл. - 204 (186 выздоровели)
Хмельницкая обл. - 908 (756 выздоровели)
Черкасская обл. - 754 (594 выздоровели)
Черновицкая обл. - 5161 (2792 выздоровели)
Черниговская обл. - 608 (282 выздоровели).



Теги: Украина, статистика, COVID-19
 
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