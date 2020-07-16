Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 16 июля

16.07.2020 11:00

По состоянию на 16 июля в Украине лабораторно подтверждены 56 455 случаев COVID-19. За сутки - 848 новых случаев. 18 человек умерли от болезни. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные СНБО.

В Украине количество инфицированных COVID-19 за минувшие сутки возросло на 848 человек (сутками ранее - 836).

За все время пандемии COVID-19 инфицированы 56 455 человек.

За сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 18 пациентов (сутками ранее - 15), всего - 1 445. Больше всего за минувшие сутки летальных случаев зарегистрировали в Львовской (6), Ивано-Франковской (3) и Харьковской (3) областях.

За последние сутки выздоровели 800 человек (сутками ранее - 977), всего - 28 931.

Всего в Украине сейчас болеют 26 079 человек, что на 30 больше, чем днем ранее.

Больше всего новых случаев выявили во Львовской (197) области, Киеве (116), Ривненской (70), Ивано-Франковской (64) и Одесской (61) областях.

Статистика заболеваемости по областям:

Винницкая обл. - 2221 (1673 выздоровели)

Волынская обл. - 3147 (1954 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 1163 (1055 выздоровели)

Донецкая обл. - 776 (294 выздоровели)

Житомирская обл. - 1569 (1226 выздоровели)

Закарпатская обл. - 4166 (1405 выздоровели)

Запорожская обл. - 642 (535 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. - 3232 (1259 выздоровели)

м. Киев - 6613 (2160 выздоровели)

Киевская обл. - 3144 (2140 выздоровели)

Кировоградская обл. - 675 (595 выздоровели)

Луганская обл. - 98 (74 выздоровели)

Львовская обл. - 7622 (1242 выздоровели)

Николаевская обл. - 498 (396 выздоровели)

Одесская обл. - 2375 (1055 выздоровели)

Полтавская обл. - 343 (307 выздоровели)

Ровенская обл. - 4852 (3247 выздоровели)

Сумская обл. - 348 (304 выздоровели)

Тернопольская обл. - 2337 (1469 выздоровели)

Харьковская обл. - 2845 (1547 выздоровели)

Херсонская обл. - 206 (189 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 930 (789 выздоровели)

Черкасская обл. - 783 (609 выздоровели)

Черновицкая обл. - 5232 (3115 выздоровели)

Черниговская обл. - 628 (292 выздоровели).