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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 16 июля
По состоянию на 16 июля в Украине лабораторно подтверждены 56 455 случаев COVID-19. За сутки - 848 новых случаев. 18 человек умерли от болезни. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные СНБО.
В Украине количество инфицированных COVID-19 за минувшие сутки возросло на 848 человек (сутками ранее - 836).
За все время пандемии COVID-19 инфицированы 56 455 человек.
За сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 18 пациентов (сутками ранее - 15), всего - 1 445. Больше всего за минувшие сутки летальных случаев зарегистрировали в Львовской (6), Ивано-Франковской (3) и Харьковской (3) областях.
За последние сутки выздоровели 800 человек (сутками ранее - 977), всего - 28 931.
Всего в Украине сейчас болеют 26 079 человек, что на 30 больше, чем днем ранее.
Больше всего новых случаев выявили во Львовской (197) области, Киеве (116), Ривненской (70), Ивано-Франковской (64) и Одесской (61) областях.
Статистика заболеваемости по областям:
Винницкая обл. - 2221 (1673 выздоровели)
Волынская обл. - 3147 (1954 выздоровели)
Днепропетровская обл. - 1163 (1055 выздоровели)
Донецкая обл. - 776 (294 выздоровели)
Житомирская обл. - 1569 (1226 выздоровели)
Закарпатская обл. - 4166 (1405 выздоровели)
Запорожская обл. - 642 (535 выздоровели)
Ивано-Франковская обл. - 3232 (1259 выздоровели)
м. Киев - 6613 (2160 выздоровели)
Киевская обл. - 3144 (2140 выздоровели)
Кировоградская обл. - 675 (595 выздоровели)
Луганская обл. - 98 (74 выздоровели)
Львовская обл. - 7622 (1242 выздоровели)
Николаевская обл. - 498 (396 выздоровели)
Одесская обл. - 2375 (1055 выздоровели)
Полтавская обл. - 343 (307 выздоровели)
Ровенская обл. - 4852 (3247 выздоровели)
Сумская обл. - 348 (304 выздоровели)
Тернопольская обл. - 2337 (1469 выздоровели)
Харьковская обл. - 2845 (1547 выздоровели)
Херсонская обл. - 206 (189 выздоровели)
Хмельницкая обл. - 930 (789 выздоровели)
Черкасская обл. - 783 (609 выздоровели)
Черновицкая обл. - 5232 (3115 выздоровели)
Черниговская обл. - 628 (292 выздоровели).
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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