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Укрзализныця сняла часть ограничений на продажу билетов
16.07.2020 13:00
Железнодорожная госкомпания ПАО Укрзализныця с четверга, 16 июля, начала продавать билеты на 100% мест в вагонах. Об этом говорится в сообщении компании, передает Корреспондент.net.
Решение распространяется на поезда дальнего следования, следующие из Киева и обратно, а так же транзитные поезда через Киев.
Полноценная продажа билетов восстановлена благодаря согласованию с киевской городской государственной администрацией, уточнили в УЗ.
Перевозка в пределах 50% остается для поездов в те регионы, в которых из-за неблагоприятной эпидемической обстановки не принято решение об ослаблении карантина.
Теги: билеты, Укрзализниця, карантин, COVID-19
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