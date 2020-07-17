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Фракция "Голос" заявила о переходе в оппозицию

17.07.2020 14:00
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Фракция "Голос" заявила о переходе в оппозицию

Фракция "Голос" переходит в оппозицию к действующей власти. Об этом заявила глава партии Кира Рудик с трибуны Верховной Рады, сообщает НВ.
По словам Рудик, ее коллеги по фракции пришли в парламент с большими надеждами и планами, «пришли создавать правила и творить процессы, которые будут работать».
«За год мы увидели, что монобольшинство предало ценности, которые декларировало. Мы увидели президента, который стесняется сказать, что Россия — это агрессор.
Мы увидели, как назначают министрами тех, кто не тянет даже на начальников отделов. Что любой плохой закон можно хорошо назвать — и его проголосуют в турборежиме. Выходить на улицы с файерами — это страшно. А еще страшнее, когда убивает полиция. И день работы депутата полностью может состоять из того, чтобы брать на поруки людей, которых несправедливо осуждают", — сказала депутат.
Рудик подчеркнула, что ее фракция, вместо того, чтобы защищать свободу и проводить реформы, «постоянно борется с ложью о кадровом голоде и о том, что в Украине существует вопрос государственного языка».
«Мы поняли, что наш конструктив не приносит пользы. Власти не нужно помогать, ее нужно менять. Наступило время ее менять», — резюмировала она.



Теги: оппозиция, голос, фракция, Верховная Рада
 
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