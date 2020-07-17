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Минобороны отсрочило призыв в армию для абитуриентов

17.07.2020 15:00
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Минобороны отсрочило призыв в армию для абитуриентов

Министерство обороны Украины рекомендует отсрочить призыв для тех украинцев, которые планируют осенью поступить в высшие учебные заведения и учиться для получения образования магистерского уровня. Об этом сообщил министр обороны Андрей Таран во время часа вопросов к правительству, сообщает COMMENTS.
Как заявил министр, руководству областных и районных администраций, военным комиссариатам, местным органам образования и науки, учебным заведениям рекомендовано предоставлять отсрочку до 1 октября этого года. Так, все призывники, которые намерены продолжить обучение на магистратуре, предоставляют в военкоматы соответствующие документы от ВУЗа. Это и будет основанием для отсрочки призыва до осени.
Если же призывники столкнутся со сложностями из-за предоставления отсрочки, то в Минобороны советуют обращаться на горячую линию. По словам Тарана, каждый случай нарушения прав соискателей образования тщательно рассматривается, а виновники – будут привлечены к ответственности.



Теги: абитуриент, Министерство обороны, призыв
 
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