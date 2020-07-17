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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 17 июля
По состоянию на 17 июля в Украине лабораторно подтверждены 57 264 случая COVID-19. За сутки - 809 новых случаев. 11 человек умерли от болезни. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на брифинг министра здравоохранения Максима Степанова.
"За минувшие сутки заболели 809 человек, из них 65 детей и 132 медработника. Были госпитализированы 211 человек. Зафиксированы 11 летальных случаев. Выздоровели 838 пациентов. Всего за все время пандемии заболели 57 264 человека, из них 4 068 детей и 7 723 медработника. Всего выздоровели 29 769 человек, а летальных случаев 1 456. За минувшие сутки всего были сделаны 28 019 тестов, из них 13 108 исследований методом ПЦР и 14 911 - методом ИФА", - рассказал Степанов.
"За минувшие сутки наибольшее количество зарегистрированных случаев во Львовской области (132), Ривненской области (88), Ивано-Франковской области (67) и Киеве (76)", - добавил Степанов.
По данным СНБО, всего в Украине сейчас болеют 26 039 человек, что на 40 меньше, чем днем ранее.
Статистика заболеваемости по областям:
Винницкая обл. - 2253 (1711 выздоровели)
Волынская обл. - 3188 (2000 выздоровели)
Днепропетровская обл. - 1174 (1057 выздоровели)
Донецкая обл. - 781 (298 выздоровели)
Житомирская обл. - 1580 (1234 выздоровели)
Закарпатская обл. - 4229 (1499 выздоровели)
Запорожская обл. - 658 (535 выздоровели)
Ивано-Франковская обл. - 3309 (1286 выздоровели)
м. Киев - 6689 (2320 выздоровели)
Киевская обл. - 3184 (2154 выздоровели)
Кировоградская обл. - 677 (601 выздоровел)
Луганская обл. - 100 (76 выздоровели)
Львовская обл. - 7754 (1305 выздоровели)
Николаевская обл. - 504 (401 выздоровели)
Одесская обл. - 2435 (1081 выздоровел)
Полтавская обл. - 347 (307 выздоровели)
Ровенская обл. - 4940 (3395 выздоровели)
Сумская обл. - 352 (304 выздоровели)
Тернопольская обл. - 2358 (1504 выздоровели)
Харьковская обл. - 2909 (1570 выздоровели)
Херсонская обл. - 207 (190 выздоровели)
Хмельницкая обл. - 942 (804 выздоровели)
Черкасская обл. - 800 (611 выздоровели)
Черновицкая обл. - 5262 (3217 выздоровели)
Черниговская обл. - 632 (309 выздоровели).
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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