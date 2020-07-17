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В аэропорту "Львов" начали ПЦР-тестирование авиапассажиров
17.07.2020 08:00
В международном аэропорту "Львов" им. Данила Галицкого открыли пункт ПЦР-тестирования для досрочного прекращения самоизоляции лиц, пересекших государственную границу. Об этом аэропорт сообщает на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы начали ПЦР-тестирование для досрочного прекращения самоизоляции лиц, которые пересекли государственную границу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что уже 23 пассажира, которые прилетели из Лондона во Львов, изъявили желание сделать ПЦР-тест в аэропорту. Медицинская процедура вместе с оформлением длится 15 минут.
Теги: аэропорт, Львов, тестирование, COVID-19
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