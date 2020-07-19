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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 19 июля

19.07.2020 11:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 19 июля

В Украине по состоянию на утро воскресенья выявлен 731 новый случай COVID-19, 354 человека из числа ранее заболевших выздоровели, 8 больных умерли, передает Цензор.НЕТ.
Об этом сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.
Днем ранее, 18 июля сообщалось о 847 новых случаях заболевания COVID-19, 17 июля – о 809 инфицированных, 16 июля - о 848 новых случаях заболевания; 15 июля было 638 новых инфицированных. 26 июня зафиксирован абсолютный антирекорд - 1 109 новых заразившихся.
Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро воскресенья 58 842 человека, выздоровевших – 30 879, умерли с начала пандемии от COVID-19 1 485 человек. Сейчас в Украине COVID-19 болеют 26 478 человек, что на 369 больше, чем днем ранее.
Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской области (109) и в Киеве (87).
Статистика заболеваемости по регионам:
Волынская область - 3 251 (+32 за сутки)
Днепропетровская область - 1 207 (+24)
Донецкая область - 792 (+1)
Житомирская область - 1 593 (+9)
Закарпатская область - 4 354 (+36)
Запорожская область - 669 (+4)
Ивано-Франковская область - 3 464 (+79)
Киев - 6 884 (+87)
Киевская область - 3 271 (+42)
Кировоградская область - 681 (+4)
Луганская область - 106 (+1)
Львовская область - 8 000 (+109)
Николаевская область - 513 (+3)
Одесская область - 2 532 (+40)
Полтавская область - 351 (+3)
Ровенская область - 5 082 (+67)
Сумская область - 370 (+15)
Тернопольская область - 2 430 (+36)
Харьковская область - 3 014 (+43)
Херсонская область - 213 (+4)
Хмельницкая область - 980 (+17)
Черкасская область - 833 (+15)
Черновицкая область - 5 311 (+22)
Черниговская область - 642 (+10).



Теги: Украина, статистика, COVID-19
 
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