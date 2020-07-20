Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 июля

20.07.2020 11:00

По состоянию на 20 июля в Украине лабораторно подтвержден 651 новый случай заболевания коронавирусом, 13 человек умерли. Об этом сообщает сайт Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), передает Цензор.НЕТ.

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро понедельника 59 493 человека, выздоровевших – 31 439, умерли с начала пандемии от COVID-19 1 498 человек.

Сейчас в Украине COVID-19 болеет 26 556 человек, что на 78 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской области (115).

Статистика коронавируса по областям:

Винницкая область - 2317 (+18)

Волынская область - 3281 (+30)

Днепропетровская область - 1209 (+2)

Донецкая область - 794 (+2)

Житомирская область - 1602 (+9)

Закарпатская область - 4440 (+86)

Запорожская область - 687 (+9)

Ивано-Франковская область - 3536 (+72)

Кировоградская область - 682 (+1)

Киев - 6961 (+77)

Киевская область - 3308 (+37)

Львовская область - 8115 (+115)

Луганская область - 106 (0)

Николаевская область - 522 (+9)

Одесская область - 2573 (41)

Полтавская область - 353 (+2)

Ровенская область - 5144 (+62)

Сумская область - 371 (+1)

Тернопольская область - 2456 (+26)

Харьковская область - 3033 (19)

Херсонская область - 213 (0)

Хмельницкая область - 980 (0)

Черновицкая область - 5332 (+21)

Черкасская область - 845 (+12)

Черниговская область - 642 (0).