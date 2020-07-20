- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 июля11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 19 июля11:00
- Петиция об отставке Зеленского набрала необходимое количество голосов13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 июля11:00
- Минобороны отсрочило призыв в армию для абитуриентов15:00
- Фракция "Голос" заявила о переходе в оппозицию14:00
- Степанов назвал критерий открытия границ ЕС для Украины13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 17 июля10:00
- В аэропорту "Львов" начали ПЦР-тестирование авиапассажиров08:00
- Укрзализныця сняла часть ограничений на продажу билетов13:00
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 июля
По состоянию на 20 июля в Украине лабораторно подтвержден 651 новый случай заболевания коронавирусом, 13 человек умерли. Об этом сообщает сайт Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), передает Цензор.НЕТ.
Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро понедельника 59 493 человека, выздоровевших – 31 439, умерли с начала пандемии от COVID-19 1 498 человек.
Сейчас в Украине COVID-19 болеет 26 556 человек, что на 78 больше, чем днем ранее.
Наибольшее число выявленных случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской области (115).
Статистика коронавируса по областям:
Винницкая область - 2317 (+18)
Волынская область - 3281 (+30)
Днепропетровская область - 1209 (+2)
Донецкая область - 794 (+2)
Житомирская область - 1602 (+9)
Закарпатская область - 4440 (+86)
Запорожская область - 687 (+9)
Ивано-Франковская область - 3536 (+72)
Кировоградская область - 682 (+1)
Киев - 6961 (+77)
Киевская область - 3308 (+37)
Львовская область - 8115 (+115)
Луганская область - 106 (0)
Николаевская область - 522 (+9)
Одесская область - 2573 (41)
Полтавская область - 353 (+2)
Ровенская область - 5144 (+62)
Сумская область - 371 (+1)
Тернопольская область - 2456 (+26)
Харьковская область - 3033 (19)
Херсонская область - 213 (0)
Хмельницкая область - 980 (0)
Черновицкая область - 5332 (+21)
Черкасская область - 845 (+12)
Черниговская область - 642 (0).
Теги: Украина, статистика, COVID-19
- Украинские компании пользуются рекомендациями сотрудников при поиске персонала
- Нацбанк: Дефицит платежного баланса достиг 2,4 миллиардов долларов
- Украина немного улучшила дефицит внешней торговли
- Экономическая ситуация в Украине не удовлетворяет 80% населения
- Украинская милиция не справляется с обязанностями
- Задолженность по зарплате в Украине уменьшилась
- В Донецке появились предложения поездок на КПВВ «Станица Луганская»09:00
- В ОРДЛО подтвердили 2127 случаев заражения коронавирусом17:00
- Оккупационные власти "ДНР" объявили дату очередного открытия КПВВ "Еленовка"15:00
- В оккупированном Луганске переименовали университет им. Шевченко15:00
- В "ДНР" заявили об обширной агентурной сети в спецслужбах Украины10:00
- СБУ задержала одного из "создателей" "ЛНР"09:00
- Донецкая ОВГА анонсировала запуск мобильных ЦПАУ на всех КПВВ17:00
- В "ДНР" сообщили, где можно сделать платный ПЦР-тест на COVID-1911:00
- Сегодня в "ДНР" возобновят работу КПВВ "Еленовка"09:00
- В соцсетях сообщили об очередном открытии КПВВ "Еленовка"14:00
- В Мариуполе провели крупнейшее в Украине шоу дронов (ВИДЕО)12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 июля11:00
- Пресс-секретарь Лукашенко опровергла слухи о его госпитализации10:00
- В Донецке появились предложения поездок на КПВВ «Станица Луганская»09:00
- «Шахтер» упустил победу в матче с «Александрией»08:00
- В ОРДЛО подтвердили 2127 случаев заражения коронавирусом17:00
- Оккупационные власти "ДНР" объявили дату очередного открытия КПВВ "Еленовка"15:00
- Гороскоп на неделю с 20 по 26 июля13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 19 июля11:00
- Белорусская команда КВН отказалась ехать в Крым для участия в 1/4 финала высшей лиги10:00
- Все о весовом контроле на украинских дорогах17:00
- Будут ли в Украине дешевые кредиты на жилье?17:00
- Пандемия не помеха. Как работает программа «Большое строительство»?17:00
- 129 вместо 490: Зачем сокращать количество районов в областях?17:00
- Какой утюг подойдет для семьи с ребенком18:00
- Культура важна. Главное в законе о поддержке креативных индустрий16:00
- Украина как партнер расширенных возможностей НАТО15:00
- Как управлять телевизором со смартфона?13:30
- Поддержка МВФ: зачем и на что пойдут деньги?15:00
- Зачем Украине закон о «ворах в законе»?14:00
- Донецкая ОВГА анонсировала запуск мобильных ЦПАУ на всех КПВВ
- В "ДНР" сообщили, где можно сделать платный ПЦР-тест на COVID-19
- В "ДНР" заявили об обширной агентурной сети в спецслужбах Украины
- В оккупированном Луганске переименовали университет им. Шевченко
- Сегодня в "ДНР" возобновят работу КПВВ "Еленовка"
- Гороскоп на неделю с 20 по 26 июля
- Оккупационные власти "ДНР" объявили дату очередного открытия КПВВ "Еленовка"
- Петиция об отставке Зеленского набрала необходимое количество голосов
- СБУ задержала одного из "создателей" "ЛНР"
- В России попал в аварию автобус Донецк - Санкт-Петербург