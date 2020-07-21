Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 июля

21.07.2020 12:00

В Украине по состоянию на вторник, 21 июля, зафиксировано уже 60 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19. Суточный прирост остается стабильным - более 600. Соответствующие данные содержатся в системе мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украины при СНБО, передает Корреспондент.net.

Так, из 60 166 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 673 инфицированных.

Вследствие болезни всего умерли 1 518 человек, из них 20 - за последние сутки.

Выздоровели от болезни уже 32 199, за сутки - 760. То есть, количество выздоровевших за сутки больше, чем количество заболевших.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 2330 случаев;

Волынская область - 3318 случаев;

Днепропетровская область - 1224 случая;

Донецкая область - 797 случаев;

Житомирская область - 1609 случаев;

Закарпатская область - 4518 случаев;

Запорожская область - 682 случая;

Ивано-Франковская область - 3611 случаев;

Кировоградская область - 686 случаев;

г. Киев - 7034 случая;

Киевская область - 3332 случая;

Львовская область - 8229 случаев;

Луганская область - 110 случаев;

Николаевская область - 524 случая;

Одесская область - 2638 случаев;

Полтавская область - 356 случаев;

Ровенская область - 5183 случая;

Сумская область - 371 случай;

Тернопольская область - 2466 случаев;

Харьковская область - 3082 случая;

Херсонская область - 216 случаев;

Хмельницкая область - 991 случай;

Черновицкая область - 5363 случая;

Черкасская область - 847 случаев;

Черниговская область - 649 случаев.