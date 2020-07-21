В центре Луцка мужчина захватил автобус с заложниками (ВИДЕО)

21.07.2020 14:00

В центре Луцка мужчина захватил в заложники пассажиров автобуса пригородного сообщения Берестечко – Красниловка, сообщает 112 Украина.

Полиция заблокировала центр города и объявила оперативный план "Заложник". На автобусе видны следы от выстрелов.

Мужчина предъявил правоохранителям свои требования, сейчас с ним по телефону ведутся переговоры.

У захватчика при себе есть оружие и взрывчатка.

Террорист представился "Максимом Плохим". Уже найдены его страницы в соцсетях. В "Твиттере" опубликованы его требования, которые трудно назвать внятными. Если вкратце – он недоволен системой.

Еще он потребовал у первых лиц Украины записать видео с признанием, что они "террористы в законе".

На ситуацию уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что взял дело под личный контроль.

Глава МВД Арсен Аваков уже вылетел в Луцк.