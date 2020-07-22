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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 22 июля

22.07.2020 12:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 22 июля

По состоянию на утро 21 июля в Украине лабораторно подтверждены 829 новых случаев заболевания коронавирусом, 16 человек умерли. Об этом сообщает Цензор.НЕТ , об этом сообщает сайт Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро понедельника 60 995 человека, выздоровевших – 33 172, умерли с начала пандемии от COVID-19 1 534 человек.
Сейчас в Украине COVID-19 болеют 26 289 человек.
Наибольшее число выявленных случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (132) и во Львовской области (124).
В частности коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 2364 случая;
Волынская область - 3359 случаев;
Днепропетровская область - 1260 случаев;
Донецкая область - 813 случаев;
Житомирская область - 1634 случая;
Закарпатская область - 4578 случаев;
Запорожская область - 691 случай;
Ивано-Франковская область - 3689 случаев;
Кировоградская область - 688 случаев;
г. Киев - 7166 случаев;
Киевская область - 3359 случаев;
Львовская область - 8353 случая;
Луганская область - 110 случаев;
Николаевская область - 527 случаев;
Одесская область - 2660 случаев;
Полтавская область - 360 случаев;
Ровенская область - 5232 случая;
Сумская область - 383 случая;
Тернопольская область - 2508 случаев;
Харьковская область - 3139 случаев;
Херсонская область - 217 случаев;
Хмельницкая область - 994 случая;
Черновицкая область - 5404 случая;
Черкасская область - 853 случая;
Черниговская область - 654 случая.



Теги: Украина, статистика, COVID-19
 
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