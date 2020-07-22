Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 22 июля

22.07.2020 12:00

По состоянию на утро 21 июля в Украине лабораторно подтверждены 829 новых случаев заболевания коронавирусом, 16 человек умерли. Об этом сообщает Цензор.НЕТ , об этом сообщает сайт Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро понедельника 60 995 человека, выздоровевших – 33 172, умерли с начала пандемии от COVID-19 1 534 человек.

Сейчас в Украине COVID-19 болеют 26 289 человек.

Наибольшее число выявленных случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (132) и во Львовской области (124).

В частности коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 2364 случая;

Волынская область - 3359 случаев;

Днепропетровская область - 1260 случаев;

Донецкая область - 813 случаев;

Житомирская область - 1634 случая;

Закарпатская область - 4578 случаев;

Запорожская область - 691 случай;

Ивано-Франковская область - 3689 случаев;

Кировоградская область - 688 случаев;

г. Киев - 7166 случаев;

Киевская область - 3359 случаев;

Львовская область - 8353 случая;

Луганская область - 110 случаев;

Николаевская область - 527 случаев;

Одесская область - 2660 случаев;

Полтавская область - 360 случаев;

Ровенская область - 5232 случая;

Сумская область - 383 случая;

Тернопольская область - 2508 случаев;

Харьковская область - 3139 случаев;

Херсонская область - 217 случаев;

Хмельницкая область - 994 случая;

Черновицкая область - 5404 случая;

Черкасская область - 853 случая;

Черниговская область - 654 случая.