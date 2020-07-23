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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 июля
По состоянию на утро 23 июля в Украине лабораторно подтверждены 856 новых случаев заболевания коронавирусом, 17 человек умерли. Об этом сообщает сайт Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро четверга 61 851 человек, выздоровевших – 34 000, умерли с начала пандемии от COVID-19 1 551 человек.
Сейчас в Украине COVID-19 болеют 26 300 человек.
Наибольшее число выявленных случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (112) и во Львовской области (109).
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 2416 случаев;
Волынская область - 3401 случай;
Днепропетровская область - 1275 случаев;
Донецкая область - 818 случаев;
Житомирская область - 1654 случая;
Закарпатская область - 4641 случай;
Запорожская область - 700 случаев;
Ивано-Франковская область - 3765 случаев;
Кировоградская область - 689 случаев;
м. Киев - 7278 случаев;
Киевская область - 3391 случай;
Львовская область - 8462 случая;
Луганская область - 116 случаев;
Николаевская область - 530 случаев;
Одесская область - 2691 случай;
Полтавская область - 371 случай;
Ровенская область - 5303 случая;
Сумская область - 393 случая;
Тернопольская область - 2548 случаев;
Харьковская область - 3203 случая;
Херсонская область - 218 случаев;
Хмельницкая область - 1008 случаев;
Черновицкая область - 5443 случая;
Черкасская область - 870 случаев;
Черниговская область - 667 случаев.
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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